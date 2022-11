Alumno pierde la vida en piscina de colegio; familiares acusan negligencia

Un menor murió cuando tomaba sus clases de natación en la alberca del Colegio Williams, plantel Mixcoac. Los familiares acusan a la escuela de negligencia.

Por medio de su cuenta de Twitter, una tía del menor indicó: "Con mucho dolor les comparto que mi sobrino de 6 años murió hoy ahogado en las instalaciones del @colegiowilliams por negligencia del mismo . La escuela ya hizo privadas sus redes sociales. Confiamos en la @FiscaliaCDMX @ErnestinaGodoy_ @Claudiashein".

Asimismo, compartió un video del padre de menor en el que explica lo sucedido.

Mi hijo llegó bien a la escuela, llegó a las 7:30 como siempre, no quería ir a nadar. Él entró, nos despedimos y nos hablaron a las 9:30 de la escuela, que mi hijo había tenido un percance en la alberca, no nos dieron más información, no nos dijeron qué había sucedido. Nosotros pedíamos explicaciones, nos dijeron sabe qué lo vamos a trasladar.