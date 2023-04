Noctambulante 2023: vuelve el campamento de películas de terror a Xochimilco

El festival de terror Noctambulante regresará en trajinera a Xochimilco, al sur de la capital, con un ciclo de cine dedicado a uno de los escritores más destacados del género de horror, Howard Philips Lovecraft.

El campamento cinematográfico se realizará la noche y madrugada del próximo 17 de junio de 2023 cerca de la zona de chinampas de Cuemanco, frente a la pista de canotaje Virgilio Uribe.

El proyecto anunció que la curaduría está pensada para hacer un "breve pero muy significativo" recordado a través de las historias y relatos de Lovecraft que inspiraron el trabajo de algunos directores.

Entre los largometrajes que podrán disfrutar los asistentes se encuentran The Call Of Cthulu de Andrew Leman, The thing de John Carpenter, The Dunwich Horror de Daniel Haller, Dreams in The Witch-House de Stuart Gordon, The Whisperer in Darkness de Sean Branney, In the Mouth of Madness de John Carpenter, From Beyond de Stuart Gordon y The Void de Jeremy Gillespie, además habrá funciones sopresa.

Te puede interesar Concierto Galáctico Star Wars. Fecha, horario y lo que debes saber

Puedes adquirir tus boletos individuales o comprar paquetes para pareja o familiares (hasta seis boletos). Habrá distintas fases para adquirirlos, la primera concluye el próximo 2 de mayo, y los boletos cuestan desde 430 pesos el general hasta dos mil pesos por seis personas.

Aquí puedes revisar todos los paquetes y fases de venta: https://www.panicodemasas.org/index.php/recientes/84-noctambulante-lovecraft. El boleto incluye el traslado en canoa del embarcadero al campamento en la chinampa, ida y vuelta; acceso a la zona de camping y acceso a las áreas de proyección. En esta liga puedes adquirir tus boletos: https://www.panicodemasas.org/index.php/boletos

Síguenos también en Google News

FBPT