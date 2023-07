Nueva ola de calor regresa a la CDMX: ¿Cuándo comienza y cuánto durará?

Si creíste que las altas temperaturas en la Ciudad de México ya habían terminado, estás equivocado. Esos registros de poco más de 30 grados centígrados volverán a hacer de las suyas en la capital mexicana, así que si ya habías guardado el bloqueador y habías bajado la velocidad del ventilador... Vuelve a sacarlos.

Una nueva ola de calor azotará a los habitantes de la CDMX, así que aquí te informamos cuándo comienza y cuánto durará, algo de lo que incluso ya te habíamos anticipado hace algunas semanas en La Razón.

CIUDAD DE MÉXICO, 22JUNIO2023.- Continúa la intensa ola de calor en la capital, personas usan paraguas para mitigar los intensos rayos del sol. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro

¿Cuándo comienza y cuánto durará esta ola de calor?

A partir de este 13 de julio comenzará esta ola de calor con una temperatura máxima que oscilará entre los 28 y 32 grados centígrados, según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Aseguraron que esta nueva ola de calor se extenderá en la Ciudad de México hasta el próximo domingo 16 de julio, por lo menos, así que como consejo: si no tienes nada a que salir de tu casa, no lo hagas. Entre las recomendaciones que se dan está el mantenerse hidratados, no exponerse por un tiempo considerable al sol, así como vestir ropa de colores claros así como gorras o sombreros.

Consejos para esta ola de calor