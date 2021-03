Sin nuevas reaperturas, sigue CDMX en naranja

La Ciudad de México seguirá en semáforo naranja una semana más, ya que las hospitalizaciones y contagios continúan disminuyendo en las últimas semanas.

“Ha habido una estabilidad en las personas hospitalizadas, no hay apertura de nuevas actividades; nos mantenemos igual, vamos a ver cómo se comporta la pandemia, pero hay que ser cautelosos, además de hacer un llamado a la ciudadanía de no bajar la guardia, hay que mantenernos cautelosos, mantenemos las mismas actividades”, destacó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La mandataria capitalina dijo que a pesar de la reducción de los contagios de los últimos días, se registró una desaceleración, por lo que aseguró que aún es muy temprano para hablar de una tercera ola de casos. Además advirtió que la pandemia sigue y las personas no pueden relajarse; por ello, hizo un llamado a la ciudadanía a no reunirse en fiestas familiares, ya que son los mayores focos de contagio.

. Gráfico: La Razón de México

En la zona metropolitana del Valle de México se redujeron las hospitalizaciones en 374 personas, pues de seis mil 195 el 26 de febrero, hasta el momento se tienen cinco mil 821 personas que permanecen ocupando camas en los hospitales. Las pruebas contra Covid-19 que se realizan diariamente son 15 mil.

En farmacias y centros comerciales, se han realizado siete mil 439 pruebas y hasta el momento la positividad de la enfermedad es de 14 por ciento. Hasta el último reporte se tienen vacunados a 251 mil 859 trabajadores de la salud, de los cuales 142 mil 470 son de primera dosis y 109 mil 386 de segunda aplicación; además de que se han vacunado a 284 mil 338 adultos mayores de 60 años en las alcaldías de Tláhuac, Iztacalco y Milpa Alta.

Puebla se alista para llegada de semana santa. En Puebla, el gobernador Miguel Barbosa adelantó nuevas medidas para Semana Santa en los siguientes días, pues advirtió que se esperan nuevos contagios por Covid-19 ya que la gente se ha ido relajando y ya no respeta las medidas sanitarias.

“Emitiremos un decreto que tenga que ver con asunto de protección civil. La gente ya no cree en las recomendaciones, ya no hace caso, la gente ya decidió caminar sin preocupaciones en la pandemia y se está equivocando, es un síntoma no de Puebla sino del país y del mundo”, destacó en conferencia.

El mandatario estatal señaló que ya se está dialogando con las iglesias, pues tiene que haber un protocolo de turismo para establecer aforos y condiciones de algunos lugares y evitar que la gente se conglomere en los templos religiosos.

“Hablamos de la fatiga compasiva… o ya no creen en el contagio o ya decidieron contagiarse y enfrentar las consecuencias de ese padecimiento y Puebla no es la excepción, el cubrebocas ya lo traen de ladito y Semana Santa va a ser un momento enorme de sinergia social, de conglomeraciones y tendrá sus consecuencias, la curva de contagios se va a volver a complicar porque la gente ya no quiere escuchar”, explicó.