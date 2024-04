Ojo de Agua: ¿Por qué está bloqueada la México-Pachuca este miércoles 10 de abril?

Esta mañana, decenas de automovilistas y pasajeros del transporte público que van a la Ciudad de México, se encontraron con el cierre de la autopista México-Pachuca, a la altura de la caseta de Ojo de Agua, en Ecatepec, Estado de México.

Vecinos y vecinas de ese municipio tomaron la caseta y cerraron esta autopista en protesta por la escasez de agua presentada en Ecatepec y en varios municipios que componen el territorio mexiquense. Las exigencias por la crisis hídrica van en aumento, pues acusan que ni siquiera se les suministra el agua de manera escalonada y que no hay una estrategia que haga que se distribuya el líquido de manera equitativa en el municipio ecatepense.

Tómelo en cuenta hay bloqueo en la caseta de Ojo de Agua en la Autopista México -Pachuca con dirección a Ciudad de México, vecinos de Ecatepec piden el servicio de agua. (📽️ Arco Norte- Red de Emergencias) pic.twitter.com/X05AZ2hudG — Jacqueline Servín (@JaquiServin) April 10, 2024

Bloquean la México-Pachuca este miércoles 10 de abril

La Guardia Nacional de Carreteras informó que los manifestantes hacen los bloqueos a la altura del kilómetro 024+800 de la carretera México Pachuca, en el tramo de Izcalli Jardines - Tizayuca, con dirección a la Ciudad de México, por la falta del suministro de agua en el municipio de Ecatepec.

Los vecinos y vecinas de este municipio del Estado de México piden que les sea suministrada el agua, pues desde hace meses carecen de este servicio. Los bloqueos son de forma intermitente, pues se informa que en algún momento abren la caseta de Ojo de Agua para dejar pasar a algunos automovilistas y luego volverla a cerrar.

Hasta el momento no han informado cuánto es que durará este cierre, por lo que estaremos informando de acuerdo a como se vaya desarrollando este cierre en la caseta de Ojo de Agua en la México-Pachuca.

Autoridades piden cuidar el agua

Por otro lado, recientemente se dio a conocer que siete colonias del municipio de Nezahualcóyotl se quedaron sin el suministro de agua debido a una fuga en el ramal Tláhuac-Mixquic el pasado 6 de abril, de acuerdo a lo informado por la Comisión Nacional del Agua, Conagua.

Autoridades de ese municipio invitaron a la ciudadanía a no desperdiciar el agua y a cuidarla, en una recomendación que hacen extensiva a toda la población del Estado de México. "Recuerden que nuestras fuentes de abastecimiento externas son nuestra base principal y lamentablemente estas fallas nos afectan bastante [...] Nuevamente les pido que cuidemos el agua, recuerden que estamos en una temporada muy difícil, que no sólo afecta a nuestro municipio, es en todo el país. Créanme que estaremos haciendo lo que estén en nuestras manos para que se restablezca el suministro que reitero, no depende de nosotros en este momento, pues se encuentra fuera del municipio", refirió el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo.

