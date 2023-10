Omar García Harfuch a favor de participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad

Omar García Harfuch, aspirante a la candidatura del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, avaló la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, en Grupo Fórmula, García Harfuch puntualizó que lo mejor que le puede pasar a la Ciudad de México es que haya una extraordinaria coordinación y relación entre el gobierno federal y el gobierno capitalino.

“No me imagino una estrategia de seguridad aquí y una estrategia diferente a nivel federal”, sostuvo el exjefe de la Policía capitalina.

Señaló que en muchos espacios del país son las Fuerzas Armadas las que protegen a los mexicanos ante la ausencia de otras corporaciones de seguridad en el país.

Aseveró que para mejorar la seguridad en la Ciudad de México se conjuntaron una serie de factores, que hicieron.

“Fueron muchos factores: aumentaron las capacidades de las instituciones de seguridad, se fortaleció a la Fiscalía General de Justicia. En el caso de la Policía, la doctora Claudia Sheinbaum aumentó el sueldo a la Policía en 54 por ciento, eso nunca había pasado, y también se les dieron capacidades de investigación, y eso nos volvió más útiles para la Fiscalía, pero también para la ciudadanía”, indicó.

“Algo que nos ayudó mucho fue la coordinación con el Gobierno de México, nosotros detuvimos cualquier cantidad de generadores de violencia, que la generaban a larga distancia, donde tuvimos un apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, del Centro Nacional de Inteligencia. Fue sumamente importante para nosotros, recibimos mucho ayuda de ellos”.

En otro momento de la entrevista Omar García Harfuch rechazó las acusaciones sobre su presunta participación en la investigación del caso Ayotzinapa.

“De Ayotzinapa he visto las mismas difusiones de noticias falsas que he aclarado desde los lamentables hechos desde que ocurrieron; si es un caso distinto, porque no es lo mismo que te involucren con cualquier caso a que te involucren falsamente con el caso más trágico que le ha ocurrido al país”, sostuvo.