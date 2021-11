Sheinbaum pide que no se genere “alarma”

Hasta el momento no hay ninguna alerta en la Ciudad de México por la presencia de la nueva variante del COVID-19 conocida como Ómicron.

Así lo señaló la titular de la administración local, Claudia Sheinbaum Pardo, quien aseguró que se refuerza la vigilancia epidemiológica en el Aeropuerto Internacional de la capital del país.

Agregó que se realizan estudios sobre la nueva variante y su impacto, por lo que es importante darle seguimiento y no generar mayor alarma hasta conocer la evidencia científica.

“A nosotros nos corresponde la vigilancia epidemiológica y en el aeropuerto se está haciendo un reforzamiento por parte de la Secretaría de Salud, pero sobre todo la coordinación con la Secretaría de Salud del gobierno de México, ellos son los que hacen el análisis, nosotros también tenemos un convenio con el Instituto de Investigación Genética que hace estudios relacionados en particular con las mutaciones del COVID-19, el SARS-COV2 y a partir de ahí es que pudiéramos llegar a saber si es que hay presencia de esta variante en la Ciudad de México", señaló Sheinbaum Pardo en entrevista después de asistir a la instalación del Gabinete de Seguridad en Cuajimalpa.

“Hasta ahora no hay ninguna alerta en este sentido y también hay que decir que aún hay investigaciones a nivel internacional sobre esta variante que se encontró en Sudáfrica y el impacto de la vacuna o si cubre la vacuna esta variante, pero todavía se está en este proceso y por lo pronto es darle seguimiento y no tener gran alarma hasta que no sepamos exactamente cuáles son las condiciones de esta variante y nosotros estar como siempre, atentos”, agregó la mandataria capitalina.

Ómicron: Información sobre riesgos de la variante “es desproporcionada”, sostiene López-Gatell

El subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, señaló ayer que no se ha demostrado que la variante Ómicron de COVID-19 sea más virulenta, por lo que resultan poco útiles las restricciones o cierres de fronteras.

En su cuenta de Twitter, el funcionario recalcó que las restricciones o cierres de las fronteras “afectan la economía y el bienestar de los pueblos”.

Hugo López-Gatell Foto: Redes sociales

“No se ha demostrado que sea más virulenta ni que evada la respuesta inmune inducida por las vacunas. Las restricciones de viajes o cierres de fronteras son medidas poco útiles; afectan la economía y el bienestar de los pueblos”, apuntó en un hilo de mensajes.

En ese tenor, sostuvo que “la información difundida sobre los riesgos de la nueva variante (Ómicron) es desproporcionada respecto a lo que muestra la evidencia científica existente”.

Hugo López-Gatell Foto: Redes sociales

La nueva variante del coronavirus Ómicron (identificada primero en Sudáfrica, pero también detectada en Europa y Asia) está levantando preocupación en todo el mundo, debido al número de sus mutaciones, que podrían ayudar a su propagación o incluso a evadir los anticuerpos de una infección previa o la vacunación.

LRL