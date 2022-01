Ómicron predomina en CDMX y desplaza a Delta: Secretaría de Salud

Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México (CDMX), informó en conferencia de prensa que la variante Ómicron de COVID-19 predomina en la mayoría de los casos positivos detectados en la capital del país desde hace semanas y añadió que por tal razón, ha habido un aumento de contagios y el desplazamiento de Delta, dominante hace unas semanas .

"Ha estado creciendo (Ómicron) en la ciudad y progresivamente desplazando a la variante Delta que era la dominante hasta hace unas semanas". Oliva López Arellano

La funcionaria detalló que, aunque Ómicron es más transmisible que otras variantes, el virus se queda en las vías respiratorias superiores, lo cual hace que los pulmones no resulten con daños significativos.

también puedes leer Sheinbaum explica situación actual de COVID en CDMX; tercera dosis en 2 semanas, adelanta

López Arellano mencionó que la variante sudafricana de COVID-19 hace que los contagiados presenten cuadros similares a los de un catarro común.

"Es más transmisible, produce más contagios, pero no es más virulenta. Da un cuadro mucho más parecido a un catarro común". Oliva López Arellano

La secretaria de Salud local comentó que Ómicron no es grave por lo que no se debe entrar en pánico , a la vez que pidió a las personas que si presentan síntomas de COVID-19, se aíslen e informen a sus contactos para evitar la propagación del virus, aún si no se hicieron la prueba de detección de coronavirus.

Destacó que una oxigenación menor a 90 y fiebre persistente de 38 a 39 grados , son síntomas que se deben tener en cuenta para considerar que se tiene COVID-19.

KEFS