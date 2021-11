Padres de niños con cáncer bloquean nuevamente la terminal uno del AICM

Un grupo de diez personas conformado por padres de niños con cáncer bloqueó desde las 9:30 horas de este martes la avenida Capitán Carlos de León, principal acceso vehicular a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en demanda del abastecimiento de medicamentos oncológicos para los tratamientos de los infantes.

Omar Hernández Ibarra, presidente de la asociación de padres de familia de niños con cáncer, asegura que después de 23 reuniones con el INSABI los avances han sido pocos, pues llegan medicamentos "a cuenta gota" y no alcanzan.

Ellos anuncian que llega medicamento, pero no alcanza, mientras no exista un censo actualizado de cuántos niños son tratados en México de leucemia o tumores ellos seguirán pensando que es mucho medicamento, pero la verdad es que no alcanza, estamos bien quince días, un mes máximo dos, pero al tercero ya estamos batallando