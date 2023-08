PAN acusa que en Xochimilco se “ocultan gastos”

El diputado del PAN Luis Chávez García advirtió que presentará una queja ante la Contraloría local en contra del alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, por no informar al Congreso de la Ciudad de México el monto y el destino de los recursos recaudados de octubre del 2021 a julio del 2023 por concepto de “autogenerados”, en todos los establecimientos que administra la demarcación.

El legislador ejemplificó que hace unos días vecinos de Xochimilco asistieron al panteón Xilotepec, y al ingresar su vehículo se les cobró 50 pesos por tiempo libre de estacionamiento, sin darles el recibo correspondiente.

Cuando la familia solicitó el comprobante de pago a un empleado de la alcaldía, les indicó que no se daban recibos de estacionamiento.

Expresó Chávez: “Al no proporcionar los comprobantes fiscales, es claro que se viola la normatividad, por lo que es un hecho que el alcalde necesita transparentar el destino de los recursos obtenidos por autogenerados, ¿cuál ha sido el monto de lo recaudado?, y por supuesto, ¿cuál ha sido su destino?”.

No podemos seguir permitiendo que se cobre a la gente, que no haya un recibo, que no conozcamos el destino del dinero y el alcalde de Morena se esconda ante los cuestionamientos