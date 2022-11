¿Cómo enojarse? Perritos corren en pista e impiden aterrizaje de avión en el AIFA (VIDEO)

Tras avistar a un par de "perritos corriendo" y por cuestiones de seguridad, el aterrizaje de un vuelo en una de las pistas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se vio afectado por algunos minutos.

De acuerdo con uno de los pasajeros, los hechos ocurrieron el pasado lunes 28 de noviembre cuando el vuelo 1025 de la aerolínea Volaris, procedente de Oaxaca, se vio obligado a retrasar su aterrizaje.

Fue a través de Twitter que el pasajero, identificado en redes como Chip Diamond, detalló que la torre de control informó a los pilotos la presencia de los canes en la pista, por lo que tuvieron que volver al aire.

En el video compartido por el usuario, se aprecia el momento exacto en el que la aeronave retoma el vuelo tras comenzar el descenso; poco a poco, conforme asciende, su sombra se hace más pequeña.

En la publicación se incluye una grabación en la que se puede escuchar al piloto de Volaris informar "The tower reported dogs on the runway", o sea, “la torre reportó perros en la pista”.

Hasta el momento, el AIFA no se ha pronunciado al respecto, aunque medios de comunicación reportaron que los canes fueron asegurados por personal del aeropuerto y trasladados al refugio “Los Perritos de Santa Lucía”.

