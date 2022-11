Joven pierde las piernas y los dedos de sus manos por ingerir comida echada a perder

En Estados Unidos, un joven de 19 años perdió sus dos piernas y parte de los dedos de ambas manos luego de contraer una peligrosa infección bacteriana por comer sobras de comida de un restaurante que había visitado el día anterior.

Así lo dio a conocer la revista científica The New England Journal of Medicine, quien explicó que el joven fue ingresado de urgencia a un hospital de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, debido a que presentaba un fuerte dolor abdominal, en el pecho, náusea, dificultad para respirar, visión borrosa, debilidad generalizada, además de múltiples episodios de vómitos y fiebre.

Durante su revisión, el joven narró a los doctores que lo único que había consumido antes de sentirse mal fueron los tallarines, el pollo y el arroz que había guardado en su casa tras ir a un restaurante chino.

Sin embargo, eso no fue lo que puso en alerta a los doctores, sino que el joven comenzó a tener decoloración púrpura en la piel, por lo que fue traslado hasta el Hospital General de Massachusetts, donde fue tratado por shock, insuficiencia orgánica y manchas en la piel.

Dichas manchas posteriormente se extendieron por todo su cuerpo , lo que provocó necrosis- muerte de las células y los tejidos- en los brazos, las piernas, lo cual derivo en gangrena.

Para salvarle la vida, los doctores tuvieron que amputarle ambas piernas debajo de la rodilla y partes de los 10 dedos de sus manos, ya que luego de varias pruebas se le diagnosticó una infección bacteriana llamada Neisseria meningitidis, que provocó la coagulación de su sangre y el posterior fallo hepático .

