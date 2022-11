"Perrita estafadora" finge comer croquetas para que la saquen a pasear (VIDEO).

Los lomitos sorprenden día con día al mundo del Internet, como fue el caso de una perrita que provocó ternura en redes luego de que "fingió" comer croquetas con el noble objetivo de que su dueño la sacara a dar un paseo.

En TikTok, un usuario subió un video de su perrita llamada Maya, la cual tiene claro que no saldrá a pasaer si no se come sus croquetas primero.

Maya sabe que no va a salir a pasear si no come primero... entonces... emepezó a hacer como que comía Alex Douglas, usuario de TikTok

Después se aprecia a Maya acercar su hocico al plato e incluso dar pequeñas mordidas al aire, pero sin tocar ninguna de las croquetas.

La tierna perrita repite esta acción durante varios segundos hasta que voltea a ver a su dueño con una expresión de ternura. " Ya comí, papá, ya podemos ir al parque ", se escucha en la narración del video.

"Perrita estafadora", tituló el usuario Alex Douglas al video viral, el cual suma hasta el momento más de tres millones de reproducciones.

