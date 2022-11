Joven compra vuelo para Chiapas y termina por error en Estados Unidos (VIDEOS)

Como un hecho sacado directo de una película, una joven contó la historia de cómo terminó por error en Washington, Estados Unidos, tras comprar un vuelo con destino a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

La joven chiapaneca, identificada como María José Gamboa, contó a través de TikTok que compró un vuelo redondo de Chiapas a Guadalajara; sin embargo, la confusión sucedió cuando tomó su vuelo de regreso.

De acuerdo con la joven, luego de que personal de la aerolínea Volaris revisó su pase de abordar la envío a una fila para subir al avión que, supuestamente, iba de regresó a Chiapas.

No obstante, pese a que una vez a bordo de la aeronave el personal revisó el pase de abordar por segunda vez para instalarla en un asiento con ventanilla, nadie se percató de que el vuelo era el incorrecto.

Según cuenta la joven, se dio cuenta del error cuando las sobrecargos le entregaron una papeleta de migración para que documentara su pasaporte, documento que no llevaba consigo porque su vuelo original era nacional.

"¿Entonces cómo estás viajando si no tienes pasaporte?", le preguntó una azafata, a lo que la joven respondió: "pero es que es un viaje nacional, no ocupo nada. Me dice '¿cómo?', y no me respondía. Entonces le tuve que preguntar a la pasajera detrás de mi hacía dónde iba el vuelo y me dijo que iba para Seattle", relató.

Tras esto, personal de la aerolínea comenzó a moverse para buscar una manera de comunicarse con la familia de la joven, que luego de dos horas la estaría esperando en Chiapas.

Por ello, María José comenzó a grabar audios de WhatsApp para "agilizar el proceso" una vez aterrizara el vuelo en Estados Unidos y así su familia estuviera al tanto de la situación y no se preocuparan.

Ya en tierra estadounidense fue recibida por personal de la aerolínea, quienes la acompañaron para retornarla a México en el único vuelo programado de Seattle a Guadalajara. Sin embargo, debía pasar por Migración porque no tenía pasaporte ni visa.

“Me dijeron que iba a tener no récord que significa que no iba a contar como delito y tenía 24 horas para estar en territorio extranjero y regresar a México. Me acompañó un policía desde el retén hasta la puerta del avión, me esculcaron hasta mi asiento”, contó la joven.

CEHR