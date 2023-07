Piden ir contra alcalde de Xochimilco por inseguridad

El PAN en el Congreso de la Ciudad de México anunció que solicitará a la Fiscalía de Justicia capitalina que abra una carpeta de investigación en contra del alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, “por su inactividad e indiferencia” ante la violencia que azota a la demarcación.

Este reclamo lo detonó la aparición de un cadáver más en la Pista de Canotaje de Cuemanco, el pasado lunes por la tarde, un hecho que, dicen los panistas, refleja el grado de descomposición que se ha alcanzado en Xochimilco durante la gestión de Acosta.

El diputado del PAN Héctor Téllez Hernández resaltó que la alcaldía “es un foco rojo”, debido a que José Carlos Acosta no presta atención a las tragedias que pasan en su demarcación, derivadas de la alta incidencia delictiva.

Comentó: “Nos parece muy extraño que el alcalde no tenga interés por combatir la violencia y que no tenga una política pública de prevención al delito firme y decidida para cuidar a los habitantes de la alcaldía; por el contrario, guardia silencio y no pide auxilio de fuerzas locales ni federales”.

En ese sentido, el legislador recordó que recientemente el Inegi posicionó al gobierno de José Carlos Acosta como el peor de la capital en percepción de inseguridad, con 72.20 por ciento, es decir, la mayoría de la gente que ahí vive tiene miedo de caminar por las calles.

Añadió que debido a la actitud omisa del alcalde, “Cuemanco se ha convertido en un lugar inseguro; antes era de esparcimiento deportivo y familiar, hoy es un foco rojo y hay delincuencia”.

A su vez, la diputada de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, Daniela Álvarez Camacho, dijo que Xochimilco e Iztapalapa tienen muchas similitudes en materia de violencia, feminicidios y ejecuciones al aire libre.

Nosotros que estamos en Cuemanco pedimos seguridad, pero es un arma de dos filos, porque no queremos espantar a la gente que acude como turista; no queremos alarmar, pero la verdad es que sí se requiere más seguridad

Deportista de Cuemanco

Expresó: “Vamos a presentar un punto de acuerdo para que se exija a las autoridades el diseño de una estrategia de seguridad sólida para Xochimilco e Iztapalapa, para que salgan de los últimos lugares en las mediciones del Inegi”.

Cabe resaltar que con el cuerpo hallado el lunes, van seis que aparecen en la Pista de Canotaje de Cuemanco en un año y ocho meses, durante la gestión del alcalde José Carlos Acosta.

El primer hallazgo se registró el 5 de noviembre del 2021, cuando un instructor de remo reportó que vio un cuerpo flotando en el canal, el cual correspondía —constataron después las autoridades— a un hombre de aproximadamente 65 años de edad.

En el 2022 se reportaron cuatro casos, el primero de los cuales se descubrió en febrero de ese año, cuando a través del botón de auxilio un ciudadano dio aviso del avistamiento de un cuerpo que flotaba en el canal.

El cuarto cadáver correspondiente al año pasado fue encontrado en el mes de mayo, lo que motivó que las autoridades reforzaran la seguridad en la zona.

Desde entonces no se había repetido este fenómeno, hasta que el pasado lunes por la tarde ciudadanos reportaron que vieron un cuerpo en la pista.

La elevada incidencia delictiva que caracteriza a Xochimilco quedó en evidencia el mismo lunes cuando el secretario se Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que durante un cateo realizado el pasado sábado en un inmueble de la demarcación y se decomisaron 200 kilos de cocaína.

En tanto, deportistas que utilizan de manera frecuente la Pista de Canotaje dijeron que en los últimos meses se relajó paulatinamente la vigilancia en el lugar, que había sido reforzada en mayo del año pasado, cuando apareció otro cuerpo en el canal.

Uno de los deportistas dijo a La Razón que en mayo del 2022 mejoró la seguridad en la zona, luego de que instalaron dos cajas de tráiler que fungen como módulos de vigilancia.

Uno de los contenedores está a 500 metros de la entrada de la pista y el segundo al final de la vía, lo que permite a quienes están adentro tener una vista panorámica de la zona.

Añadió que a partir de la instalación de los módulos improvisados elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaban rondines de vigilancia constantes, pero con el paso del tiempo éstos se redujeron.

Comentó: “Cuando iniciaron los protocolos de seguridad hubo un cambio muy drástico porque antes no había nada de seguridad ni vigilancia en la zona, después, a raíz de las cajas de tráiler, había mucha presencia de policías, pero ésta fue desapareciendo con el paso del tiempo”.

Se alcoholizan

Respecto al cuerpo que fue encontrado el lunes, Raymundo comentó que se pudo saber que correspondía a un hombre que portaba su cartera con identificaciones, por lo que se sospecha que posiblemente estaba en estado de ebriedad y cayó por accidente pues, dijo, muchas personas se infiltran en las instalaciones para alcoholizarse.

Explicó que la pista consta de un tramo de dos kilómetros de largo y la vuelta completa del circuito es de cinco, y agregó: “Hay mucho espacio y zonas muertas donde a la gente se le hace fácil ponerse a beber; además, ya no hay rondines frecuentes como antes, lo que es un punto a favor de esa gente”.

Raymundo comentó que la presencia de policías ayuda a combatir la delincuencia, pero ésta debería permanecer las 24 horas del día para que funcione con efectividad.

Agregó: “Nosotros que estamos en Cuemanco pedimos seguridad, pero es un arma de dos filos, porque no queremos espantar a la gente que acude como turista; no queremos alarmar, pero la verdad es que sí se requiere más seguridad”.