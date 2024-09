Plan de recompensas con pocos logros: dan datos, pero no sirven.

Autoridades capitalinas han detenido en un año a cuatro de las 12 personas generadoras de violencia más buscadas, pero ninguna fue por medio de un programa de recompensas, pues de las 14 personas que dieron información ningún dato sirvió.

De acuerdo con el organismo capitalino, los detenidos son Eduardo Ramírez, alias El Chori, quien lideraba la Unión Tepito; Jesús Uriel Salgado y José Contreras Ramírez, integrantes de Los Macarios, por quienes ofrecían cinco millones de pesos, 750 mil y 500 mil respectivamente.

Otro de los integrantes de dicho programa que fue capturado, pero no hay registro en el portal de la Fiscalía, es Hugo Ávila, alias Huguito, quien fungía como uno de los líderes de la Unión Tepito y por quien ofrecía 500 mil pesos.

Gráfico

El coordinador general de Investigación Territorial de la Fiscalía local, Ulises Lara López, anunció el pasado 7 de agosto la vinculación a proceso de Huguito por los presuntos delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

El 14 de agosto de 2023, la entonces fiscal, Ernestina Godoy Ramos, y el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, pusieron en marcha el Programa de Recompensas para Capturar a Generadores de Violencia en contra de criminales peligrosos como Huguito y El Chori.

En este plan, la ciudadanía puede aportar información veraz que permita la detención de personas vinculadas a la comisión de delitos a cambio de un monto de 250 mil hasta cinco millones de pesos; no obstante, sólo hay 12 objetivos prioritarios con montos mayores a 500 mil pesos.

En respuesta a una solicitud de información de La Razón, la Fiscalía de la Ciudad de México detalló que hasta agosto de este año sólo 14 ciudadanos se acercaron a la dependencia para aportar información, pero ninguna resultó con éxito, sino que fueron localizados gracias a trabajos de investigación de la dependencia.

Por ello, la Fiscalía capitalina aprehendió a estas cuatro personas mediante labores de investigación e inteligencia y no por información ciudadana.

Las autoridades también detuvieron a Oswaldo Fabián Solís Vieyra, El Cachorro, presunto cabecilla del grupo Ronda 88. La aprehensión ocurrió en este año, pero un juez lo dejó en libertad y su recompensa se mantiene en los tres millones de pesos.

El analista político y consultor, David Saucedo, consideró que en la capital no funciona el esquema de las recompensas, ya que no se cuenta con un programa eficaz de protección a testigos, por lo que la ciudadanía no confía en las autoridades.

“Como no existe la protección a testigos nadie se anima a hacer una denuncia ante la posibilidad de tener represalias, ellos y sus familias; además, una revelación se castiga con la muerte en el crimen organizado, hay pocas personas que se animan a hacer la denuncia de narcotraficantes de alto perfil”, dijo en entrevista.

David Saucedo resaltó que otro factor que influye para que la iniciativa no tenga éxito son los montos ofrecidos por los delincuentes, pues consideró que no son competitivos, ya que las bandas delictivas suelen negociar con cifras mayores.

La cantidad mínima que aporta el programa de recompensas para los más buscados de la Fiscalía es de 500 mil pesos, como es en el caso de las tres acusadas por asociación delictuosa con el Cártel de Tláhuac, las hermanas Liliana Pérez Ramírez y Samantha Pérez Ramírez, así como su madre María de los Ángeles Ramírez.

“Para los integrantes del primer círculo de los narcotraficantes esos montos que da a conocer la Fiscalía tampoco son tan jugosos para ellos.

“No hablamos de un monto como por ejemplo de las recompensas de la DEA, que son millonarios por personajes como Joaquín, El Chapo, Guzmán e Ismael, El Mayo, Zambada, no hay tales cantidades”, indicó el analista en temas de seguridad.

De acuerdo con el portal de recompensas de la Fiscalía local, hay otras personas prófugas de la justicia y por quienes ofrece 500 mil pesos por información de que permita ubicarlas y detenerlas.

La lista está integrada por los miembros de la Unión Tepito, Luis Enrique Mendoza Manríquez, por homicidio y lesiones calificadas; Alberto Fuentes Castro, El Elvis, acusado por homicidio calificado en grado de tentativa; Diego Arturo Vargas Sotelo, El Vargas, por narcomenudeo; y Axel Esli Espinoza García, por secuestro agravado y asociación delictuosa.

David Saucedo dijo que el proyecto no tiene una difusión apropiada sobre montos, dinámica ni cómo se puede cobrar.

“En México como tal no existe este esquema de cazarecompensas, en Estados Unidos sí, incluso hay empresas que identifican a fugitivos de la justicia y realizan con fondos propios las capturas de personajes seguidos por la justicia.

“Los programas de recompensas de la Fiscalía no funcionan, pero sirven para que las autoridades muestren un cierto nivel de disposición para detener a algún fugitivo prioritario. Es únicamente una medida mediática para mostrar que están comprometidos, nada más”, apuntó.

El experto en seguridad explicó que un programa de recompensas tiene el objetivo de acelerar los procesos judiciales y se logre rápidamente la captura de algún sujeto, reducir tiempos procesales y tener acceso a la justicia, pero, subrayó, difícilmente podría ser funcional en la capital.