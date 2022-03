Policía impide acceso y agrede a personas con discapacidad en Metrobús; lo desincorporan

Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) fue denunciado el jueves por presuntamente impedir el acceso al Metrobús a dos personas con discapacidad, además de supuestamente agredirlas.

El hecho que sucedió en la estación San Lázaro de la Línea 4, fue registrado en video y difundido en Twitter por la Colectiva de Personas Sordas.

En el metraje se ve al policía sujetar a una persona con discapacidad auditiva, mientras ésta le enseña una identificación, a lo que el oficial responde: "No te voy a dejar abordar, estás mal (…), salte, así no vas a abordar, así no vas a abordar, retírate".

Hoy, personal @SSC_CDMX @UCS_GCDMX negó el acceso y agredió a dos personas sordas que claramente se estaban identificando como tal, uno de ellos terminó con una fractura en el brazo, esto sucedió en la estación del @MetrobusCDMX San Lázaro @Claudiashein @andreslajous @Capuano pic.twitter.com/HZZgDJTcYd — CoPeSoR (@CoPeSoR) March 4, 2022

La colectiva agregó que el policía continuó acosando a las personas y una de ellas resultó con una fractura en el brazo, además de que tomar video era "la única defensa que tenían".

" Ambos son personas sordas con reconocimiento dentro de la Comunidad Sorda ", destacó la organización.

Metrobús desincorpora a policía de su cuerpo de seguridad

A través de una tarjeta informativa, el Metrobús expresó que su director general, Roberto Capuano Tripp, solicitó la presentación del policía a la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente, "así como la desincorporación del elemento como parte del cuerpo de seguridad" del sistema de transporte.

Agregó que se estableció contacto con los afectados para ofrecerles apoyo. "A través de la jefatura de la Policía Auxiliar, se solicitó la atención médica para la persona que resultó lesionada derivado de la acción del elemento ".

Apuntó que reforzará junto con la SSC y con apoyo del Instituto de las Personas con Discapacidad y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, los protocolos para atender a todas las personas con discapacidad que utilizan el servicio.

El Metrobús se disculpó y aseguró que continuará trabajando para que todo el personal que labora en él tenga la capacitación y sensibilización necesaria para atender a la población usuaria.

Respecto a los hechos ocurridos en la estación San Lázaro poniente de linea 4, donde un elemento de seguridad comete presuntos actos de abuso contra un grupo de personas con discapacidad.



Informamos lo siguiente: pic.twitter.com/5EJ22vumAY — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) March 4, 2022

"Ya está sancionado el policía": Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló en su conferencia de prensa del viernes que el policía denunciado recibió sanción por parte de la SSC.

"Ya está sancionado el policía y está la Secretaría de Seguridad Ciudadana… ellos pueden informar las sanciones que establece asuntos internos de la policía de la Ciudad de México, de igual manera están buscando el contacto de esta persona (afectado), inclusive lo llamamos para que se pueda poner en contacto con nosotros, y particularmente Metrobús ha desarrollado distintas acciones para atender a personas con discapacidad. Por su puesto que no vamos a permitir de ninguna manera abuso policial y discriminación". Claudia Sheinbaum

KEFS