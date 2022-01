Positividad de pruebas Covid se multiplica por tres en una semana

La positividad de casos de Covid-19 en la Ciudad de México se ha multiplicado por tres en la última semana, en las pruebas que se realizan en macroquioscos, centros comerciales y de salud, en un contexto de reuniones familiares por las fiestas y ante el avance de Ómicron, pese a que las autoridades desconocen si este incremento tiene que ver con esa variante de Covid-19.

De acuerdo con gráficas mostradas este jueves por las autoridades de salud, hace una semana se identificaron alrededor de 200 casos diarios en el universo de pruebas, mientras que, al corte de ayer, se reportaron más de 600 en un día.

Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) del Gobierno de la Ciudad de México, reconoció ayer que hay un incremento en la positividad de los casos diarios, aunque aclaró que estos niveles están apenas cercanos al 20 por ciento del que se veía en el verano anterior, cuando llegaron a ser casi tres mil en un solo día.

“Si bien tenemos un repunte en la última semana, hasta este momento nos encontramos todavía muy por debajo de momentos previos en términos de positivos identificados día con día. Estamos cerca del 20 por ciento de lo que veíamos, por ejemplo, en el verano, de positivos identificados diarios”, explicó.

Clark García Dobarganes destacó, sin embargo, que este incremento en los positivos no se ha traducido en un aumento ni de hospitalizaciones, ni en personas que pierden la vida, además de que aún se mantiene dentro de los parámetros establecidos por el Gobierno federal para que la capital continúe en verde en el semáforo epidemiológico en la siguiente semana.

Gráfico

En cuanto a las hospitalizaciones y defunciones a causa del virus, el funcionario resaltó que la entidad se mantiene en mínimos “históricos”, con un promedio diario de 30 hospitalizaciones y una tendencia a la baja en los últimos siete días respecto a defunciones.

En este contexto, la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, anunció que en las próximas semanas se abrirán más quioscos para realizar pruebas de Covid-19, además de que se considera hacer uso de pruebas de autodiagnóstico para detectar el virus.

Tras ser cuestionada acerca del aumento en la demanda de pruebas que se experimentó en los últimos días en algunas alcaldías, la secretaria explicó que el lunes de la próxima semana se darán a conocer detalles sobre la apertura de más espacios de este tipo.

“Vamos a ampliar seguramente los macroquioscos; teníamos uno por cada alcaldía; seguramente no desplegaríamos (otros) 16, estaríamos hablando de la mitad”, dijo.

Adelantó que las autoridades valorarán el uso de los kits de autodiagnóstico, pues indicó que la finalidad es que los propios ciudadanos puedan reconocer que padecen la enfermedad, sin que las autoridades pierdan esa información y puedan captarla.

“Estaríamos valorando, también, el uso de pruebas de autoaplicación, que son con raspado nasal, y ahí lo que tenemos que garantizar es que la persona lo pueda hacer, pero nosotros no perdamos la información de ese autodiagnóstico, por así decirlo”, expresó.

Ante el incremento de los contagios de la variante Ómicron, de la que ya se reportan 283 casos en el país, las autoridades locales garantizaron que la capital está “preparada” en caso de requerir una nueva reconversión hospitalaria, aunque advirtieron que, hasta ahora, “no hay ningún indicio” de que se llegue a ese nivel.

Sobre esto, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que la tercera ola de contagios ya no requirió de cierres gracias a la aplicación de las vacunas, por lo que ésta continuará siendo la apuesta de las autoridades.

“La tercera ola de Covid no requirió realmente de un cierre de las actividades económicas; la tercera ola de Covid empezó a disminuir gracias a la vacunación. Entonces, eso es algo muy importante. ¿Cuál es la estrategia? Vacunar y estar atentos siempre, y dar la información a la ciudadanía”, expresó, luego de anunciar la siguiente fase de la vacunación con la que se prevé aplicar un millón 200 mil dosis a adultos mayores, médicos de instituciones privadas (en refuerzos) y a jóvenes de 15 a 17 años.

Sheinbaum Pardo agregó que todavía no se puede hablar de una nueva ola de contagios y tampoco se puede asegurar que el incremento de casos se deba a la variante Ómicron.

“Se han detectado casos, pero no sabemos si tiene que ver con eso o no, sino sencillamente la información (...) A lo mejor hemos oído de amigos, familiares que tienen contagios, pero hasta ahora, no ha representado enfermedad grave porque no han aumentado las hospitalizaciones”, reiteró.