Presencia de cabilderos en San Lázaro son una "traición a México": Sheinbaum

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que la presencia de cabilderos de empresas privadas en la Cámara de Diputados es ofensivo para el pueblo de México y una "traición" para el país.

Al ser cuestionada sobre este tema, la mandataria cuestionó: "¿Cómo es posible, la verdad, que un cabildero se lo lleve un diputado, una diputada, en este caso, a sentarse en una curul?".

Sheinbaum Pardo resaltó que San Lázaro es una representación del pueblo en el poder Legislativo, por lo que no tendría porqué haber estas figuras.

Yo no sé si ustedes han querido entrar al Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, es muy complicado, tienes que estar identificado, solo se le permite entrar a diputados y diputadas, no es trivial entrar al Salón de Plenos, particularmente en una sesión; claro, a lo mejor se puede ir a visitar, pero cuando hay sesiones no se permite entrar más que a los diputados y diputadas, a la representación del pueblo