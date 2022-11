Presentan Atlas de Feminicidio de la CDMX; garantiza el acceso a la verdad: FGJ-CDMX

El Atlas de Feminicidio de la Ciudad de México es un instrumento que garantiza el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño a las víctimas, consideró Sayuri Herrera, titular de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas.

Al presentar la herramienta digital, en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia contra las mujeres, explicó que con esta se pretende ofrecer información a las mujeres y aportar para prevenir la comisión del delito.

"Como parte de la reparación del daño está la elaboración de este Atlas de Feminicidio que garantiza el acceso a la verdad, como parte de los derechos de la ciudadanía a saber qué está ocurriendo en nuestra ciudad" , dijo.

La funcionaria aseveró que se trata de una herramienta "audaz" y "profunda" que posibilita la prevención de este delito.

Con esta herramienta se pueden ver los lugares en que han sido cometidos los feminicidios de 2019 a la fecha en la capital.

Manifestó el compromiso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para no disfrazar ni ocultar cifras, ya que dijo, "los feminicidios no los vamos a prevenir si no reconocemos que existen".

"No vamos a disfrazar lo que es y lo que ha significado para esta ciudad la violencia contra las mujeres porque de ese reconocimiento, de la entereza con la que trabajamos depende nuestro futuro, depende la vida de muchas de nosotras", señaló.

Tras reconocer los esfuerzos de activistas quienes han trabajado por visibilizar los feminicidios y la justicia para los mismos, entre ellas, a María Salguero, quien creó el mapa nacional de feminicidios, Sayuri Herrera destacó la importancia de que desde las autoridades también se sume a esta labor.

"Nos parece muy importante que desde las instituciones, con los datos precisos, con las fuentes de información que representan las carpetas de investigación, con precisión de los datos y un análisis certero de ellos, podamos dar a conocer esta información a la sociedad" , dijo.

Asimismo, pidió a la ciudadanía que en caso de considerar ampliar o cambiar la información del Atlas de Feminicidio, se acerquen al órgano de justicia.

DGC