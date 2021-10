Prevén que inicie en 2 semanas vacunación para adolescentes

Las autoridades de salud de la Ciudad de México estiman que en la tercera semana de octubre pueda comenzar la aplicación de la vacuna contra Covid-19 para adolescentes de 12 a 17 años que padecen comorbilidades, proceso que podría concluir en unos días, al tratarse de una población pequeña.

“Estamos en los preparativos. No sabemos todavía la cifra de jóvenes a los que se les aplicará; lo que sí sabemos es que el total de los menores en la Ciudad de México es de 700 mil; de ahí, hay que estimar cuáles tienen comorbilidades; de ese universo estamos estimando cuántos tienen esas comorbilidades para establecer nuestra meta”, explicó Jorge Alfredo Ochoa Moreno, director general de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.

En entrevista con La Razón, el funcionario detalló que la meta es que para mañana 8 de octubre ya se tenga una cifra estimada de cuántos adolescentes serán vacunados, por lo que para la tercera semana de octubre se puede arrancar el programa.

“Todo va a depender del nivel federal; ellos son los que determinarán cuándo será la fecha oficial de arranque en todo el país y en la Ciudad de México”, expuso.

Puntualizó que iniciar con la vacunación en este grupo de edad “contribuye” a que cada vez se esté más cerca de la llamada “inmunidad colectiva”.

Ochoa Moreno consideró que la posibilidad de abrir la vacunación para este grupo de edad para el resto de la población general “está cercana”, pues resaltó que es únicamente por motivos de disponibilidad de la vacuna que se está priorizando a quienes padezcan alguna de las nueve condiciones estipuladas por las autoridades.

“Inmediatamente después debe de abrirse a toda la población en este grupo de edad de 12 a 17, tengan o no tengan comorbilidad. No son tantos en realidad; esos 700 mil en la Ciudad de México, nosotros podemos vacunarlos en cuestión de días”, dijo.

El funcionario consideró que los avances en materia de vacunación que ocurran en la capital tienen un impacto en el resto del país, al tratarse de un lugar de concentración y puerta de entrada para visitantes de otros estados de la República y otros países, por lo que, en la medida en la que se consiga vacunar a más personas, se logrará generar un “escudo protector” para evitar que se transmita al interior de la República.

“Yo creo que ya el próximo año se va a valorar la no necesidad de utilizar el cubrebocas”, destacó, y manifestó que las autoridades capitalinas se sienten “optimistas” con el avance de la vacunación, ya que la capital del país se encuentra entre las cinco ciudades del mundo con mayor avance.

Por separado, Antonio Lazcano, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que en México existe “una tradición muy buena” que dejaron generaciones anteriores en cuanto a vacunación, por lo que destacó que es necesario que se abra esta oportunidad a todos los menores, independientemente de si tienen padecimientos, a la brevedad.

“Deberíamos aprovechar esta tradición para hacer lo que están haciendo países como Israel, de ir vacunando no solamente a los niños que tengan comorbilidades, sino a todos los niños en general. Es claro que hay muchas dudas, pero se debería pensar en un esquema de vacunación que ya cubra a todos los niños desde los seis años en adelante”, opinó.

El especialista destacó que aunque se sabe que abrir la vacunación en forma general depende de la cantidad de dosis que le lleguen al país, recordó que México tiene dosis resguardadas, las cuales deberían usarse a la brevedad.

“Las vacunas no se pueden almacenar mucho tiempo; eso, por un lado. Por otro, como se dice, una vacuna almacenada es una vacuna que no sirve; se debería estar vacunando ya en general; a mí, de hecho, me alarma que la gente se conduzca como si ya hubiéramos controlado la pandemia y que se espere, incluso, la realización de eventos masivos”, destacó.