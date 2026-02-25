El VIDEO de Daysi Chantilly que está causando polémica en redes

La influencer Dayysi89 se volvió tendencia en las redes sociales bajo el nombre de Daysi Chantilly, luego de que ella misma publicara un impactante video en su cuenta de Instagram.

El clip solo estuvo arriba unos segundos, pues fue eliminado inmediatamente de la cuenta, pero fueron suficientes para que la gente le tomara captura de pantalla y descargara la grabación, que ahora circula en las redes.

¿De qué se trata el video de Daysi Chantilly?

De acuerdo con los usuarios, la influencer Dayysi89 compartió un video en el que sale con su nuevo esposo en el que ambos se encuentran en una situación íntima.

Al parecer lo que más llamó la atención es que en la escena aparecía un bote de crema chantilly, lo que encendió los comentarios entre los cibernautas.

Según la propia creadora, el video se publicó por error porque ella estaba probando filtros de Instagram con ese clip, pero en lugar de darle guardar en su dispositivo le dio publicar.

¿Fue error o a propósito la publicación del video de Daysi chantilly?

La propia Daisy dice que fue por error, sin embargo, los usuarios afirman que no fue así, sino que fue con toda la intensión de generar polémica y conversación, ya que después de la filtración la influencer pidió a sus fans suscribirse a su cuenta de OnlyFans, en la que supuestamente ella va a publicar el video completo para todos los que se quedaron con las ganas de seguir observando la escena.

En un video la influencer respondió a sus haters pues afirmó que ellos pensaban que el video sería perjudicial para ella, pero que por el contrario le ayudó a potenciar su público y a obtener más ganancias.

@dayysi89 Paso y no hay buelta de oja le busque el lado bueno y doble mis ingresos enves de ponerme a llorar,si ahora soy lady chantillin pero si fue un accidente 😬🤦🏽‍♀️ ♬ original sound - Big Bardi 🏆

¿Quién es Dayysi89?

Dayysi89 es una influencer, creadora de contenido, que tiene 2.9 millones de seguidores en TikTok; 2.1 millones de seguidores en Facebook y más de 400 mil seguidores en Instagram.

La mayoría de su contenido es como de su estilo de vida, platica qué hace de comer, cómo se lleva con su familia y tiene otros videos en los que hace lypsync y presume su figura.