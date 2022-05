Iban a corregir abandono e inseguridad en Pista de Canotaje, pero...

Inseguridad, instalaciones en mal estado, áreas abandonadas y maleza sin cortar, son las condiciones en las que se encuentra la pista de Remo y Canotaje “Virgilio Uribe” ubicada en Cuemanco, alcaldía Xochimilco.

Salvo una patrulla o un par de uniformados adicionales en los alrededores de la pista, los usuarios no han notado cambios “significativos” en las últimas semanas.

Esto, pese a que hace un mes, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México (Indeporte) solicitó con “urgencia” una reunión con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Marina, para atender la inseguridad que aqueja en la zona.

El pasado 4 de abril, este medio documentó las malas condiciones en que se encuentra la pista.

Cinco semanas después la situación es prácticamente la misma, aunque un poco maquillada con pequeñas acciones.

“Hoy en la mañana estaba entrenando y había una patrulla al final de la pista como esperando o cuidando, no sé, es la primera vez que yo veo una patrulla extra, de ahí en fuera, en lo personal, no he visto ningún cambio significativo”, explicó a La Razón un atleta profesional de canotaje cuyo nombre se mantiene en anonimato por seguridad.

El profesional, quien lleva más de dos décadas haciendo uso de las instalaciones para practicar, aseguró que no fue sino hasta la semana pasada cuando vio más presencia policial, pues refirió que el pasado 5 de mayo se encontró con cuatro cuatrimotos de la Secretaría de Seguridad, cuando antes sólo llegaba a ver a un par de uniformados para vigilar los dos kilómetros de largo que mide la pista.

Las cercas que bordean la pista, caídas. Fotos•Eduardo Cabrera•La Razón

El atleta destacó que en las últimas semanas se pintó el área de premiación. Sin embargo, apuntó, en cuanto a seguridad, luminaria o mantenimiento de los espacios, aún no se ha hecho nada más.

La inseguridad, que se refleja en que haya menos afluencia de visitantes en los últimos meses, es más notoria en el fondo de la pista a partir de las 18:00 horas, que es cuando cierra, y hasta las 6:00 de la mañana del otro día.

“Desde la pandemia, como es una pista muy grande, cerraron la pista, pusieron una reja adicional justo en los 250 metros antes de la meta y del otro lado pusieron otra a la altura de los hangares. Se cierra todo el espacio pero entonces los policías dejan la parte larga de la pista de 250 metros hacia el fondo, o sea dejan mil 750 metros, totalmente solos”, dice el atleta.

En un recorrido, este medio constató que hay varias áreas con maleza sin cortar en los alrededores de la pista, rejas de metal rotas o aplastadas, letreros oxidados y espacios de uso común con falta de mantenimiento, como los sanitarios, que presentan boquetes en el techo, poca limpieza y falta de jabón o papel higiénico.

En los sanitarios, evidente deterioro Fotos: Eduardo Cabrera•La Razón

Rubén, un ciudadano que visita la pista “con regularidad” ,principalmente para correr, lamentó que además de ser una zona “insegura y solitaria”, padece por la falta de mantenimiento en áreas verdes e instalaciones de uso común.

“Sobre todo en la parte del fondo, para allá es donde está más solo, con menos vigilancia y más descuidado por lo que he visto”, remarcó.

Y el Congreso, un mes sin obtener respuesta

A un mes de que el Congreso de la Ciudad de México exhortó al Instituto del Deporte (Indeporte), a tomar medidas para recuperar la Pista Olímpica de Remo y Canotaje “Virgilio Uribe”, de Cuemanco, el Legislativo no ha recibido respuesta.

El pasado 7 de abril, el pleno del recinto aprobó un punto de acuerdo en el que sostuvo que el Indeporte es responsable de verificar a través de los mecanismos de detección de necesidades, en materia de obra e infraestructura física deportiva, su atención y oportuno funcionamiento.

Por ello, “corresponde a este Instituto, realizar acciones para la construcción, rehabilitación, remodelación, adecuación, mantenimiento y equipamiento de los espacios deportivos”.

La diputada Alejandra Méndez Vicuña dijo que, debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19, ese centro de entrenamiento de deportistas de alto rendimiento sufrió un “importante deterioro”, al reducir los horarios de acceso, aunado a la falta de mantenimiento del lugar.

Ante esto, la morenista resaltó la necesidad de contar con espacios en los que se pueda practicar deporte, ya que a nivel individual ayuda a desarrollar aptitudes y valores, “como el compromiso, la disciplina, el respeto y la tolerancia”.

La legisladora destacó que, en el ámbito social, el deporte tiene una estrecha relación con la educación y la cultura, pues favorece a la plena integración de la sociedad y suele ser factor para prevenir la delincuencia, y el uso de sustancias nocivas para la salud.

En el punto de acuerdo, Méndez Vicuña señaló que el 38.9 por ciento de la población mayor de 18 años de México es activa físicamente, de acuerdo a los resultados del Módulo de Práctica y Ejericio Físico 2020.