Este proyecto tiene futuro sólido, la inexperiencia está en otro lado: Giovani Gutiérrez

Vamos a seguir en la construcción de un Coyoacán que sea eficiente y resuelva los problemas con actitud de servicio porque nuestra demarcación merece trabajo, desarrollo y crecimiento y no odio, división, ni clasismo como ofertan en otro lado, sostuvo Giovani Gutiérrez Aguilar, en su cierre de campaña este domingo.

El candidato de la Coalición Va X La CDMX habló ante unas 10 mil personas quienes se dieron cita en corazón de la zona de Los Pedregales, en Pedregal de Santa Úrsula, en donde, acompañado por Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno, dijo:

“Nuestra propuesta es la mejor, es la que representa la experiencia y los conocimientos, es la que une a los ciudadanos y no la que divide; es la que respeta a nuestros adultos mayores y no la que los ofende; es la que ve por un futuro sólido y no la que solo trae inexperiencia y odio. Nuestra propuesta tiene sello de garantía porque se ve en la calle, en la obra y en el servicio público. Cerremos el paso al clasismo de otros y vayamos juntos por la construcción de la mejor alcaldía de la Ciudad de México”, dijo.

No hay duda de que Coyoacán quiere

seguir IMPARABLE 💪.#TodosSomosImparables #VOTAGIO pic.twitter.com/Gx42UcZYq8 — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) May 26, 2024

Acompañado por candidatos a senadores, diputados federales, locales y concejales, Giovani Gutiérrez dijo: “Siento en mi corazón a las miles de personas que no han sido escuchadas jamás, a quien tiene cáncer y no tiene medicina; a quien sale de la escuela y no tiene chamba ni oportunidades; al adulto mayor que es maltratado. Nosotros te decimos: no necesitas dádivas, lo que se necesitas es un gobierno que te apoye y te dé mejores oportunidades”.

Así se ve la Coyomanía 🤩🥳 estamos listos para demostrar este 2 de junio que #TodosSomosImparables #VOTAGIO pic.twitter.com/g0llG2YC6P — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) May 26, 2024

Con la presencia de dirigentes partidistas del PRI, PAN y PRD, así como de legisladores y candidatos a diversos puestos de elección, Gutiérrez Aguilar añadió: “Ya se huele, ya llegamos, esos ya no van a estar en la ciudad ni en el país. Nos hemos presentado en todas las colonias, pueblos, barrios, unidades habitacionales, hemos platicado y gracias a eso hemos sacado del abandono y de la oscuridad a Coyoacán. Tenemos un Coyoacán en crecimiento, en desarrollo, un Coyoacán más seguro”.

Acompañado por su esposa Rosy, quien caminó con él toda la campaña, así como de sus dos hijas, Giovani Gutiérrez pidió cerrar el paso a la inexperiencia, a la ineptitud y a la corrupción que representa la otra opción en Coyoacán.

“Ellos vienen a destruir lo que nosotros, en esta alianza con tres partidos, hemos logrado, lo que estos tres partidos hemos construido. Por eso te pedimos: este próximo 2 de junio que votes por ti, por tu nieto, por las generaciones que no han nacido, piensa en qué país y en qué Coyoacán les quieres dejar, la solución está contigo, en el voto”.

En su turno Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, sostuvo que con Giovani Gutiérrez se podrá construir una mejor ciudad, habrá una mejor coordinación y como ejemplo comprometió el que se puedan arreglar todas las escuelas de educación básica en la demarcación durante la siguiente administración.

“Aquí con Gio vamos a hacer un compromiso, vamos a arreglar todas las escuelas públicas de Coyoacán, les vamos a cambiar los baños, pizarrones, bancas, techos para cubrirse del sol y la lluvia. Quiero una cosa para la ciudad de México, que todos vivamos mejor, por eso quiero pedirles una oportunidad. Es momento que el 2 de junio les digamos a los otros, ‘hasta aquí llegaron’, viene un cambio para la CDMX”, dijo.

Giovani Gutiérrez y Santiago Taboada pidieron a la ciudadanía, a 7 días de la elección, un voto razonado, libre y en conciencia para tener una ciudad y un Coyoacán mejor.

KT