Hombre cae a las vías en la estación del Metro San Antonio Abad

La tarde de este miércoles un hombre cayó a las vías del Metro, en la estación San Antonio Abad. Hubo personas que lo presenciaron y compartieron que fue un hecho "lamentable".

Por medio de las redes sociales oficiales del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México indicaron que "el servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 2. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren".

Pasajeros que vieron lo acontecido lamentaron lo que pasó y: "Un hombre se acaba de aventar en el Metro San Antonio Abad. Nunca me había tocado ver algo así, neta que horrible", "no tiene nada que ver, pero yo le tengo pánico a que un día alguien me aviente", "deberían poner más vigilancia o por lo menos aviso que diga tu vida es importante", "oigan, algo pasa porque es la Línea más frecuente en la cual las personas lo realizan", "con razón hay un buen de gente en Hidalgo", "¿está vivo?".

Hubo usuarios quienes en sus redes sociales se cuestionaron que fue lo que sucedió y el tiempo en que tardaría en reanudarse el servicio, otros reportaron que en diferentes Líneas las unidades tardaban en pasar.

¿En qué consiste el programa "Salvemos Vidas" del Metro?

A través del programa "Salvemos Vidas" del Metro de la CDMX se brinda el apoyo con el fin de evitar, prevenir y disuadir el intento de quitarse la vida dentro de las instalaciones.

En ese sentido, detecta a las personas que planteen hacerlo para persuadirlas a que no efectúen algo en su contra, les hacen una valoración física, donde les toman los signos vitales, les dan Primeros Auxilios Psicológicos para tratar de que la persona se estabilice tanto emocionalmente, cognitivamente como conductual. También, enlazan con servicios especializados para que cuenten con atención.

