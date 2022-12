Reanudan servicio en Línea 9 del Metro CDMX tras caso de persona en las vías

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que el avance de trenes en la Línea 9 (Tacubaya-Pantitlán) se reanudó tras retirar a una persona que se encontraba en las vías.

“Ante la presencia de una persona en vías de Línea 9, el avance de los trenes se encuentra momentáneamente detenido, realizamos maniobras para salvaguardarla”, destacó el Metro CDMX en redes sociales momentos antes.

#AvisoMetro: Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 9. https://t.co/BzyzLdWysh — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 24, 2022

De la misma manera, en redes varios usuarios dijeron que se encontraban varados en estaciones como Tacubaya.

“Habemos muchísimas personas en Tacubaya, no puede ser que no tengan mecanismos de prevención para que eso no pase”, además que pidieron celeridad en el avance para llegar a sus hogares.

La situación, de acuerdo a los mismos usuarios, se habría generado en la estación Lázaro Cárdenas, sin embargo, minutos después comenzó a reanudarse el servicio.

JVR