Rechazan diputados de Morena en CDMX resolución de Tribunal sobre licencia de Taboada

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México expresó su desconcierto e inconformidad respecto a la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México al declarar “la aprobación de la licencia definitiva de Santiago Taboada Cortina” .

A la inconformidad se sumó la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, así como la diputada Lourdes Paz, el diputado Jorge Gaviño, el diputado Víctor Hugo Lobo y el diputado Martín Padilla.

De acuerdo con un posicionamiento en redes, los legisladores guindas señalaron que el Congreso de la Ciudad de México no incurrió en ninguna omisión para resolver sobre la solicitud de licencia definitiva de Santiago Taboada para separarse del cargo, pues no existe ningún plazo legal para ejercer la facultad de aprobar dicha licencia.

En el @heraldodemexico hablé sobre el desconcierto e inconformidad que nos genera la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México al declarar “la aprobación de la licencia definitiva de Santiago Taboada Cortina” y la ingobernabilidad que puede generar dicho acto… — Martha Avila (@MarthaAvilaCDMX) December 2, 2023

“La razón por la que no se ha aprobado la licencia en comento, es porque no ha sesionado el pleno del Congreso y, por lo tanto, no se ha puesto a su consideración dicho asunto. Sin embargo, el Legislativo de la Ciudad está en posibilidad de someterlo a votación en la próxima sesión del pleno”, explica la misiva.

Los diputados morenistas rechazaron la actitud errónea del Tribunal capitalino , pues aseguran exceden sus facultades y decisiones constitucionales.

“Nuestras diputadas y diputados hemos actuado con responsabilidad y, con todo rigor, dentro del marco de la ley. En cambio, el panismo está actuando de manera irresponsable, generando ingobernabilidad en la ciudad y en la alcaldía Benito Juárez; pues al provocar una resolución inconstitucional, están creando una situación de incertidumbre jurídica sobre el procedimiento legislativo para designar a un sustituto”, dijeron.

Señalaron que el próximo martes estarán reencauzando el proceso de licencia de Santiago Taboada.

AM