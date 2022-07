Recuperar la fachada de la casa-estudio de Vicente Rojo, un acierto: Felipe Leal.

Con el retiro de la luminaria de seis metros de altura que separaba visualmente en dos la fachada de la emblemática casa-estudio del pintor Vicente Rojo (1932-2021), ubicada frente al Parque Carranza, en el corazón de Coyoacán, se logró recuperar su esplendor, afirma en entrevista, Felipe Leal, reconocido arquitecto que construyó la casa-estudio.

Felipe Leal asegura que la colocación de un poste de alumbrado público “fue algo que finalmente yo reporté porque me pareció una agresión. De pronto apareció una lámpara a mitad de la fachada, colocada por la administración anterior de la alcaldía”.

Este arranque de semana, por instrucciones del alcalde Giovani Gutiérrez, el poste fue retirado, lo que. Para el arquitecto Felipe Leal, esta acción habla de la sensibilidad y respeto a las piezas arquitectónicas.

La importancia de la admirada pared exterior de la casa-estudio del pintor Vicente Rojo, se resume en la idea que le dio origen en los años 90, y que Felipe Leal narra de la siguiente manera:

Cuando me pide Vicente Rojo hacer su estudio, consideramos que esa fachada justamente da al sur, y las fachadas al sur son muy agresivas para un estudio pintura. Generalmente tienen que ganar luz del norte para que la luz homogénea no genere sombras. Entonces lo que decidimos, Vicente y yo, fue hacer una pared ciega totalmente

Felipe Leal, titular del Seminario de Cultura Mexicana y catedrático universitario, comenta que Vicente Rojo le respondió: “Bueno, bueno, pero hazme una muestra. Entonces subimos un murete, digamos, hasta un metro, y se paró enfrente de la fachada unas once veces y me dijo pues sí, se ve muy bien", relató el arquitecto miembro del Colegio Nacional.

Y como era muy reflexivo, preguntó si no se vería muy grande arriba, y le dije no, se va a ver muy bien. Lo subimos como a dos metros y me dijo: ¡se ve fantástico! Ya sin temor, le dije no dudemos Vicente, vámonos hasta arriba, solo son seis metros. Y así surgió la fachada que se volvió un símbolo de su trabajo, y hoy un emblema de Coyoacán