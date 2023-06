Se registra microsismo magnitud 1.9 al Sur de Álvaro Obregón; ¿lo sentiste?

Esta tarde-noche de lunes se registró otro microsismo, ahora magnitud 1.9, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

Tuvo epicentro localizado 3 kilómetros al Sur de la citada demarcación, a 1 km de profundidad.

Hasta el momento no se reportan daños. Los sismos que se originan en la capital del país no son captados por las alarmas sísmicas, por lo que estas no suenan.

SISMO Magnitud 1.9 Loc. 3 km al SUR de V ALVARO OBREGON, CDMX 19/06/23 18:30:47 Lat 19.37 Lon -99.19 Pf 1 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 20, 2023

Microsismos, por fallas y hundimientos: SSN

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) ha señalado que entre las causas de los sismos registrados en la Ciudad de México se encuentra la reactivación de antiguas fallas, pero también el hundimiento del Valle de México.

El SMN también ha señalado que el hundimiento de la ciudad podría derivar en tensiones que, aunque no son la causa directa, sí podrían “disparar” los movimientos telúricos.

Luis Quintanar Robles, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, explicó que “las fallas debajo del suelo de la Ciudad de México son producto de la interacción entre el suelo lacustre y volcánico que caracteriza a esta ciudad, y por tanto son las responsables de los microsismos”.

TE PUEDE INTERESAR Se forma la Tormenta Tropical "Bret" en el Atlántico Central; checa aquí su trayectoria

Las fallas no sólo existen donde se junta una placa tectónica con otra, sino también al interior de las mismas, y se pueden activar cuando se acumula energía.

Dijo también que en el caso de la ciudad se hace más complejo el problema, debido al terreno fangoso en el que fue construida la metrópoli.

Las fracturas afectan a 15 de las 16 alcaldías de la capital, con mayor énfasis en Benito Juárez y Cuauhtémoc.

Síguenos también en Google News

Leo