Vuelven los viacrucis por una prueba Covid

Desde las 6 de la mañana, antes de que su marido saliera a trabajar, Rocío ya sentía “angustia” por conseguir una prueba para detectar si padece o no Covid-19.

La noche del lunes comenzó a tener síntomas que la alarmaron: “Ardor en la garganta y dolor de cabeza”, y como había estado en contacto con un familiar que dio positivo al virus en días recientes, optó por hacerse una prueba; sin embargo, por la hora, le fue imposible encontrar una.

“Mandé a mi marido, porque, dije, si tengo (Covid), pues no puedo salir hasta asegurar mi lugar, pero ya era noche, como a las siete, y a esa hora, en farmacias de aquí alrededor, le dijeron que no, visitó un módulo y para esa hora ya era tarde, ya no había. Me sugirieron un laboratorio, pero me la hacen con cita, tarda y son más de mil pesos”, explicó a este medio la habitante de la alcaldía Cuauhtémoc.

Hasta ahora no se ha reportado que escaseen las pruebas, pero toma tiempo conseguirlas. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

Al igual que Rocío, miles de capitalinos se han enfrentado a un viacrucis en los últimos días para conseguir una prueba, algunos porque tuvieron síntomas y otros por precaución, tras haber estado en contacto con algún positivo.

La situación retrotrae el escenario de los dos años previos, cuando en determinadas fechas, especialmente en los picos de las oleadas de Covid-19 —diciembre del 2020 y julio del 2021—, también se registraban largas filas afuera de los quioscos, donde las 100 o 150 fichas diarias que se repartían resultan insuficientes.

Tras varios días de alta demanda de pruebas en la ciudad, ayer se habilitaron nuevos módulos en ocho plazas comerciales. El servicio se estableció a partir de las 11:00 de la mañana; sin embargo, antes de esa hora, en algunos módulos —entre ellos el localizado en el Forum Buenavista—, desde las 9:00 de la mañana la fila ya era de más de 50 personas, entre jóvenes, adultos y personas mayores.

El peregrinaje de Haarón, de 29 años, se inició a las 7:00 horas, y luego de visitar varias farmacias y formarse sin éxito en la San Pablo de Las Águilas, acudió al módulo del Forum Buenavista donde, tras pagar 250 pesos, le dieron el temido resultado: positivo a Covid-19. Ahí también se abrió un módulo gratuito del Gobierno federal; ambos estaban repletos.

Los dos módulos del Forum Buenavista, para realizarse prueba de Covid, estaban repletos. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

En la fila también estaba Alejandro, quien estaba listo para regresar a su trabajo tras realizarse la prueba, con la esperanza de salir negativo, ya que sólo contaba con un permiso para hacerse el test.

“Tengo gripa, pero no sé si es por el cambio de temperaturas o por Covid; me pone un poco nervioso, porque acabamos de pasar las fiestas y estaría feo saber que pude haber contagiado o que ya contagié a toda mi familia”, confesó.

En el módulo del Chedraui Aragón, en la Gustavo A. Madero, ocurrió lo mismo. Para las 11:40 que Mauricio Ojeda, habitante de esa alcaldía, acompañó a su hermana por una prueba, “ya había una fila como de 70 gentes. A nosotros nos avisaron, un familiar, de que iban a empezar a hacer más pruebas en las plazas; apenas supimos, fuimos; seguramente muchos otros también”.

La demanda de pruebas ha sido tal que, incluso, se extendió a otras partes del Valle de México. Habitantes de municipios aledaños a la capital han acudido a la ciudad en busca de los test, abonando a la urgencia y el aumento de la demanda en esta entidad.

En los municipios colindantes con la capital también se han registrado largas filas y espera de hasta 40 minutos. En Nezahualcóyotl, Estado de México, se reportaron filas en farmacias a partir de este lunes 3 de enero.

Jorge, un habitante de ese municipio, acudió este lunes a practicarse una prueba porque pasó el 31 de diciembre junto a su familia y el domingo una de sus hermanas le avisó que comenzó con síntomas.

El dato: Según los datos del Gobierno capitalino, hasta el lunes pasado había 29 por ciento de positividad en las pruebas realizadas en módulos de sus centros de salud.

“Dolor de cabeza y malestar en la garganta; nosotros estuvimos varios: mis tres hermanos, mi hermana, sus esposas y los sobrinos; nos vimos el 31 y ahora ando buscando prueba, pero ni allá (en la CDMX) ni aquí en mi zona he conseguido rápido. Mi médico me dice que en el laboratorio, pero está cara, mil pesos quieren”, comentó.

El precio está “fuera de las posibilidades” de este ciudadano que se dedica a la carpintería y tiene ganancias promedio de “unos mil 500 por semana, si me va bien”.

Natalia Archundia, otra ciudadana del municipio de Ecatepec, explicó que, ante la falta de pruebas en su municipio, acudió a la capital tras saber que una de sus amigas dio positivo.

Mientras aumenta la demanda de pruebas y, con ella, su precio, también se incrementa la venta de éstas por medio de Facebook y otras redes sociales, en donde se venden en precios que van desde 80 pesos la individual, hasta paquetes con cinco pruebas en cuatro mil 550 pesos.