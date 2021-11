Renuncia titular de Turismo de la CDMX tras revelarse vuelo privado a Guatemala y portación de 25 mil USD

El Gobierno de la Ciudad de México informó que la secretaria de Turismo, Paola Félix Díaz, renunció a su cargo. Lo anterior, después de que el periodista Darío Celis señalara que la funcionaria local “fue detenida el 5 de noviembre en el aeropuerto de Aurora, Guatemala. Quiso introducir de forma ilegal 25 mil USD en efectivo”.

En un hilo de mensajes, Celis agregó que la titular de Turismo llegó en un vuelo privado en un avión con matricula XA-MHA, y que iba con el productor teatral Alex Gou a quien le dio por asignación directa el contrato para la realización del Desfile del Día de Muertos por más de 15 millones de pesos la semana pasada.

Después de estos mensaje en Twitter la funcionaria capitalina le solicitó pruebas de su detención, o de lo contrario retractarse ya que lo demandará por daño moral. Sin embargo, confirmó que realizó el traslado en vuelo privado, para presentarse en un evento social al que fue invitada, pero negó haber realizado algún acto ilícito.

".@dariocelise Si tienes pruebas de que me detuvieron en Guatemala, preséntalas, si no, retráctate. Si no lo haces, te demandaré por daño moral", demandó.

La respuesta de Félix Díaz dio pie a un nuevo mensaje del columnista, quien confirmó: "Buenas tardes @LaraPaola1 , en efecto tengo pruebas de lo que he dado a conocer. Le agradezco su autorización expresa para difundirlas cuando yo lo considere".

Secretaria de Turismo presenta su renuncia a Claudia Sheinbaum

La titular de Turismo confirmó el viaje privado y agregó que decidió poner su renuncia a disposición de la jefa de Gobierno:

“Me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor, No he cometido ninguna actividad ilícita, pero he decidido poner a disposición de Claudia Sheinbaum mi renuncia”, señaló la funcionaria local tras una revelación en redes sociales.

Al respecto, el Gobierno de la Ciudad de México informó en una tarjeta informativa que fue aceptada la renuncia de la titular de turismo, y aclaró que los principios de la austeridad republicana son fundamentales para el Gobierno local, por lo que refrendó su compromiso con la honradez y transparencia.

Poco antes, también en Twitter, Celis adelantó que Sheinbaum pidió la renuncia a Félix Díaz por infringir principios básicos del gobierno de la 4T.

El 19 de septiembre de 2021, Claudia Sheinbaum Pardo, nombró a Paola Félix Díaz como secretaria de Turismo, en reemplazo de Carlos Mackinlay.