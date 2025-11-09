Atada al honor: ¿Dónde ver la serie sobre un romance peligroso?

Atada al honor es una serie en formato vertical que ha cautivado al público por su historia llena de drama y romance, situada en medio de dos familias poderosas de la mafia.

A continuación, te contamos de qué trata esta producción y dónde se puede ver.

¿De qué trata la serie Atada al honor?

Aria, es una joven que es considerada la princesita inocente de la mafia de Chicago. De forma inesperada se ve atrapada en un matrimonio concertado con Luca, el frío y peligrosamente seductor heredero de la mafia de Nueva York.

Tras varios días viviendo juntos, ella se da cuenta de que Luca está desarrollando sentimientos por ella, pese a ser un matón. Sin embargo, la forma de actuar de su esposo frente a los demás, no la convence, pues es un tipo violento y despiadado.

Ahora Aria debe decidir si entregar su cuerpo —y quizás su corazón— a un hombre que nació de la violencia, ya que hacerlo sería traicionar sus valores, pero también podría ser su única chance de sobrevivir.

Atada al honor ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver Atada al honor?

Atada al honor es parte del catálogo de ReelShort, una plataforma que puede ser utilizada tanto desde su sitio web oficial como a través de su aplicación móvil, disponible para descarga gratuita en dispositivos inteligentes.

Para acceder a la totalidad de los episodios, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros 11 capítulos, de un total de 93 que componen historia están disponibles de forma gratuita.

Aunque la serie fue originalmente producida en inglés, la plataforma ofrece la posibilidad de mirar los capítulos con subtítulos en español, adaptándose así a la audiencia hispanohablante.

Además, algunos de los episodios han sido subidos a YouTube y TikTok. donde se pueden ver sin subtítulos y en idioma inglés.

Otras historias que te pueden gustar:

Viviendo con Mi Amante: Por un error que cometieron en una oficina de alquileres de apartamentos, Corinne, quien acababa de huir de su boda, y Andre, terminan viviendo juntos pues ninguno quiere ceder e irse. Para continuar con su vida, Corinne consigue trabajo en una agencia publicitaria en ascenso donde resulta que Andre es el jefe. Los problemas comienzan cuando una compañera empieza a sospechar de su relación.

Bebé, ¡solo di sí!: Retrata la historia de Victoria Branson, una joven que es traicionada por su prometido y su propia hermana. Luego de esta humillación, Victoria decide casarse con Teddy Lloyd, sin embargo, ella desconoce la verdadera identidad de su nuevo amor: es un multimillonario secreto. La pareja tendrá que enfrentarse a la malvada familia de Victoria, Los Branson.

Niñera exconvicta y papá soltero millonario: Retrata la historia de Grace, quien recién salida de prisión decidió reconstruir su vida y consiguió un trabajo como niñera. Su jefe, el despiadado multimillonario Alex Hill, solo se preocupa por su preciosa hija. Para ganarse el puesto de niñera, Grace tuvo que superar una rigurosa prueba de Alex. Poco a poco, a través de la convivencia diaria, la joven exconvicta se ganó el frío corazón del magnate.