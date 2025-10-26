Viviendo con Mi Amante: ¿Dónde ver esta serie sobre amor inesperado?

Viviendo con Mi Amante o Cohabitating Lover, como es conocida en inglés, es una serie en formato vertical que sigue la historia de amor inesperado e identidad oculta de Corinne y Andre. Los jóvenes, por un error, terminan viviendo juntos en un apartamento, pero todo lo complicará el corazón.

¿De qué trata Viviendo con Mi Amante?

Por un error que cometieron en una oficina de alquileres de apartamentos, Corinne, quien acababa de huir de su boda, y Andre, terminan viviendo juntos pues ninguno quiere ceder e irse.

Para continuar con su vida, Corinne consigue trabajo en una agencia publicitaria en ascenso donde resulta que Andre es el jefe. Los problemas comienzan cuando una compañera empieza a sospechar de su relación y riega rumores sobre una posible relación entre ellos.

Andre defiende a Corinne cuando está en problemas y la apoya, sin embargo, él le pide mantener en secreto que viven juntos. A pesar de los rumores, poco a poco se enamoran, pero James, el prometido de Corinne, aparece para intentar recuperarla, aunque ella se resiste y posteriormente es difamada en el trabajo.

Por desgracia para Corinne, Andre no la apoya al comienzo, pero le presenta un nuevo proyecto en secreto. Ellos van a cenar con unos amigos, lo que lleva a que se enamoren entre sí y uno le revela al otro que Andre ha estado escondiendo algo, lo cual causa un conflicto entre él y Corinne.

Luego, Corinne deja la compañía y James la encuentra. Mientras tanto, la madre de Andre también le consiguió una prometida a él, por lo que tendrán que enfrentarse a numerosos desafíos.

Viviendo con Mi Amante ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver Viviendo con Mi Amante?

Puedes disfrutar de la serie Viviendo con Mi Amante o Cohabitating Lover, como es conocida en inglés, ingresando al sitio web oficial o a través de la app móvil de ReelShort, disponible para descargar en cualquier dispositivo, lo que permite verla en el momento que desees.

La plataforma ofrece acceso gratuito a los primeros ocho episodios. Sin embargo, para continuar con los 60 capítulos que conforman la trama completa, es necesario contar con una suscripción activa.

La serie se creó originalmente en inglés, sin embargo, en ReelShort se publicó una versión que tiene subtítulos en español. De este modo, no tendrás problemas con el idioma.

Otra opción es TikTok o YouTube, donde los fans de esta historia comparten resúmenes o fragmentos. Sin embargo, los episodios se encuentran en su idioma original.

