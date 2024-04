“Con resultados probados, vamos a mantener las alcaldías de la coalición y a ganar terreno para llegar al Palacio del Ayuntamiento”: Santiago Taboada

Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La Ciudad de México”, acompañó a los candidatos de la oposición a las alcaldías Coyoacán, Iztacalco, Milpa Alta, Xochimilco y Miguel Hidalgo a sus arranques de campaña, en los que resaltó los buenos resultados de la alianza en las alcaldías que lidera, por lo que, aseguró, se cuenta con la experiencia para asegurar el triunfo en las que encabeza y rescatar a las que gobierna Morena para llegar juntos al Palacio del Ayuntamiento.

Por ello, durante el inicio de campaña en la alcaldía Coyoacán, durante las primeras horas de este 31 de marzo, Taboada indicó que en esta demarcación se logrará un resultado contundente para que permanezca Giovani Gutiérrez al frente, así como la jefatura de Gobierno de manera mucho más holgada.

Tenemos aquí una gran ventaja, que está consolidada por el trabajo de un hombre que ha hecho de Coyoacán un mejor lugar. Hoy en Coyoacán estamos más de 18 puntos arriba por el trabajo de Giovani Gutiérrez… Giovani va a arrasar Coyoacán porque ha hecho un gran gobierno, porque es un hombre cercano, porque es un hombre de resultados y no lo dudes, mi querido Giovanni, desde el Palacio del Ayuntamiento vamos a hacer las 5 de Taboada también en Coyoacán… Nuestros siguientes 3 años va a ser un honor caminar desde la jefatura de gobierno contigo en la alcaldía Coyoacán, ¡Vamos imparables!

Asimismo, durante el arranque de campaña en Iztacalco, el candidato a la Jefatura de Gobierno señaló que en esta demarcación están listos para el cambio con Daniel Ordóñez, por lo que, dijo, caminará los próximos 60 días para lograr el triunfo en Iztacalco y en toda la Ciudad de México.

Iztacalco merece seguridad, que no estén batallando con el agua, que quienes perdieron el seguro popular, lo recuperen, que las mujeres de aquí tengan un salario rosa… Vamos a ganar la jefatura de gobierno y le vamos a dar a Iztacalco el apoyo necesario para que sea un lugar más seguro para que nadie pierda la vida por dos coladeras rotas… Vienen los 60 días más importantes, el cambio ya nadie lo va a detener… La gran responsabilidad, mi querido Daniel, es que podamos llevar el mejor gobierno que haya tenido Iztacalco

En este sentido, durante el banderazo de inicio de la campaña en Milpa Alta, el abanderado de la coalición conformada por el PAN, PRI y PRD sostuvo que tiene un compromiso con las mujeres, las personas de la tercera edad y con los pueblos originarios de esta zona de la ciudad para respetar su autonomía, por lo que trabajará con Jorge Alvarado para darle una buena calidad de vida a las y los chilangos de esta parte de la CDMX.

No tengo duda que el cambio en Milpa Alta es imparable, con Jorge Alvarado vamos a ganar Milpa Alta y vamos a ganar la Ciudad de México… Vamos a recuperar la seguridad que les quitaron en Milpa Alta, porque era un lugar tranquilo, era un lugar donde se vivía en paz y los últimos años se ha perdido. Me comprometo, desde el gobierno de la ciudad, a dejar ese centro de salud funcionando al 100%… Vamos a darle a todas las mujeres de esta ciudad un salario rosa chilango porque las mujeres de Milpa Alta trabajan mucho y queremos reconocer ese trabajo… Estoy comprometido con que mejoremos la calidad de vida de Milpa Alta y de la ciudad, vamos a mejorar la movilidad de Milpa Alta para que la única salida no sea por San Gregorio y esa salida que vamos a conectar hacia Topilejo. Va a ser la primera acción para que la gente se mueva más rápido