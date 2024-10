Rinde Mauricio Tabe protesta ante Congreso de CDMX

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo rindió protesta el día de hoy ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México, adonde arribó acompañado de una nutrida comitiva de vecinas y vecinos, así como de colaboradores e integrantes de su Gabinete.

A su llegada, afirmó que concluye estos primeros tres años con buenos resultados en seguridad, empleo, apoyo a las jefas de familia, así como obras para mejorar los barrios y colonias populares.

“Hicimos que brillaran nuestros barrios y colonias populares, porque estaban muy abandonados y somos el gobierno que más ha hecho por nuestros barrios. Por eso, el 2 de junio nos dio una lección. Ganamos en nuestros barrios y hoy podemos decir que en Miguel Hidalgo, el barrio nos respalda”.

Sostuvo que para esta segunda temporada viene lo mejor para Miguel Hidalgo, por ello seguirá trabajando en favor de las y los miguelhidalguenses y buscará coordinarse con el gobierno de la Ciudad.

“Nosotros vamos a trabajar para la gente, no vamos a trabajar para un partido y vamos a trabajar por las causas que hemos sostenido que es mejorar nuestros barrios, que los programas sociales sigan para quienes más lo necesitan, primero para las mujeres y trabajemos por la ciudad. Yo le he dicho a la jefa de gobierno: yo pongo mi granito de arena para que la ciudad sea más segura, porque no solamente gozan de la seguridad quienes viven, sino quienes trabajan y quienes transitan en Miguel Hidalgo”

Más tarde, se tomó protesta a los Concejales para quedar formalmente instalado el gobierno de Miguel Hidalgo para este nuevo periodo.

El Concejo es encabezado por el alcalde y está integrado por 12 concejales: 7 de la coalición PAN-PRI-PRD, 4 de la coalición de Morena-PT-Verde y 1 de MC.

Cabe destacar que con el inicio de este nuevo periodo de gobierno, el día de mañana, miércoles 2 de octubre en Miguel Hidalgo se celebrará “El Día de la Libertad”, un evento en la explanada de la Alcaldía, con la intención de presentar ante la comunidad de Miguel Hidalgo al nuevo Concejo, al equipo de trabajo, así como los ejes sobre las que esta administración trabajará en los siguientes tres años.

