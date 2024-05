Rojo de la Vega se compromete a comandar un gobierno integro, honesto, cercano y 100% transparente.

Al sostener una reunión con empresarios, la candidata por la coalición “Va por la Ciudad de México”, Alessandra Rojo de la Vega, les manifestó que a largo de los recorridos y diálogos que he sostenido con vecinas y vecinos de la alcaldía coinciden en que se les ha arrebatado la libertad, 7 de cada 10 vecinos no se sienten seguros para caminar por las calles y circular por sus avenidas; “aquí se cometen delitos a toda hora del día, se pide auxilio y no hay policía y si llegan no pueden hacer nada, nos han dejado solas y solos a expensas de la delincuencia”.

Y agregó: la encuesta de Seguridad Urbana del Inegi, más reciente muestra que la Cuauhtémoc es la demarcación más insegura de la cuidad, en donde más delitos y homicidios se comenten por cada 100 mil habitantes.

Continúo diciendo que los principales delitos denunciados por los ciudadanos son el robo a transeúntes, a casa habitación, de auto partes (a plena luz del día), también ha aumentado mucho la violencia urbana, al ser una zona de comercio, visita, esparcimiento y trabajo.

Sostuvo que, en el último año la extorsión tuvo un incremento de 250% en nuestra alcaldía, el cobro de piso que realizan a pequeños y grandes empresarios lo efectúan funcionarios que pertenecen al grupo político del Monrealato incluyendo a la exalcaldesa Sandra Cuevas, quien reconoció que le debía su victoria a Ricardo Monreal, con quien gobernó y por eso se está peor que nunca.

Por ello, les propuso las siguientes acciones: Se blindará Cuauhtémoc, como se hizo en la alcaldía Benito Juárez, la cual ha entregado buenos resultados y será a través de una mejor policía capacitada, equipada y con beneficios a sus familias. Se contará con más cámaras de seguridad y un centro de monitoreo con tecnología de punta con lo que se mejorará los tiempos de respuesta y auxilio a la población por parte de las autoridades.

Asimismo, les informó que habrá estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Sean del partido que sean, no se debe politizar la seguridad; por último, recuperaremos todos los Módulos de seguridad, pondremos policías cercanos y capaces.

Rojo de la Vega, señalo que las acciones que emprenderá contra la extorsión serán para proteger la inversión de los dueños de negocios y les garantice mejores condiciones de desarrollo laboral para todas y todos con las siguientes acciones:

Se hará un gobierno abierto, cercano, con rendición de cuentas y acceso público a toda la información. Tendremos cero tolerancia a la corrupción. Crearemos la Red Comunitaria Cuauhtémoc Libre de Extorsión. Fomentaremos la cultura de la denuncia y estableceremos líneas de apoyo para generar denuncias anónimas y acompañamiento; el miedo a las represalias no será más un aliado de extorsionadores.

Finalmente, les garantizó a los inversionistas del ramo inmobiliario, que se recortarán los tiempos de respuesta de los trámites, como el de la constancia de alineamiento y/o número oficial, que es el “acta de nacimiento” de cualquier obra y que en la mayoría de las ocasiones es el trámite que retrasa la ejecución del proyecto; lo que sube sus costos retrasa las fechas de entrega y afecta a las personas que invierten su patrimonio en su compra.

Además de que se tendrá una mesa de trabajo con los empresarios del sector en las que se brindará asesoría jurídica a los desarrolladores que así lo soliciten, en las que deberá estar por lo menos un servidor público con cargo mínimo de director, donde el desarrollador podrá exponer sus dudas para que los escuchen y resuelvan.

JVR