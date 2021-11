CDMX, la más conectada del mundo; le dan Guinness

La Ciudad de México recibió el Récord Mundial Guinness por ser la más conectada, al contar con 21 mil 589 puntos de Internet WiFi de acceso gratuito, distribuidos en las 16 alcaldías.

De acuerdo con la administración local, la capital del país tiene más puntos de acceso a Internet gratuito que ciudades como Moscú, Rusia, en donde hay 20 mil 996; Seúl, en Corea del Sur, que cuenta con 13 mil 844, y Tokio, Japón, en donde hay 11 mil 401 puntos.

En los últimos tres años, el acceso a Internet en espacios públicos de la capital del país se incrementó cinco mil por ciento, pues pasó de tener 408 puntos de acceso en 2018, que beneficiaban a 1.2 millones de usuarios, a más de 21 mil 500 para el año en curso, brindando servicio a 12.5 millones de personas.

te puede interesar Claudia Sheinbaum habla sobre los logros de la CDMX en The Economist

Además, a partir del 2022 se prevé ampliar este servicio a otros espacios de la ciudad, hasta alcanzar los 30 mil puntos gratuitos de navegación, con la colocación de mil 800 puntos en unidades habitacionales y otros dos mil 362 puntos para brindar acceso en el sector educativo, a escuelas primarias, secundarias y universidades del Gobierno capitalino.

“Somos la ciudad con mayor número de puntos de Internet gratuito; se dice en muy pocas palabras, pero ha sido un gran esfuerzo y, además, tiene grandes beneficios para los habitantes de la ciudad”, aseguró ayer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, durante la ceremonia de recepción del reconocimiento del récord, que tuvo lugar en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, en donde se develó una placa con este logro.

Durante su mensaje, la mandataria agradeció a la empresa Telmex por su labor conjunta en este proyecto y aseguró que, “sin más recursos de lo que se pagaba de mantenimiento, e incluso con ahorros”, se logró establecer un convenio de colaboración que permitió que los postes de cámaras de la ciudad pudieran brindar Internet gratuito por medio de fibra óptica, lo que ha generado ahorros por 864 millones de pesos. “Sin corrupción, alcanza para más”, destacó.

La Jefa de Gobierno recibió el certificado del récord mundial de manos de Carlos Tapia Rojas, adjudicador oficial de Guinness World Records para México y Latinoamérica.

Gráfico

En su turno, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), detalló que la cobertura de estos puntos de acceso, instalados en los postes de las cámaras del C5, tienen cobertura en mil 600 colonias.

“Es una configuración única en el mundo; cada poste tiene 100 megas de capacidad, con una garantía de navegación para cada persona de al menos tres megas, y esto basta y sobra para hacer todo lo que uno hace en Internet”, expuso el funcionario.

Tras recordar que este programa tuvo sus inicios en marzo del 2019, cuando se habilitaron los primeros espacios de Internet gratuitos, el funcionario destacó algunas de las ventajas de hacer uso de este servicio en la vía pública: no se requieren formularios de llenado, no se capturan datos personales y no tiene restricciones de tiempo para su uso.

“¿Cómo la ciudad logró esto en, relativamente, poco tiempo? Sobre todo, una ciudad de ingresos medios, medios-altos, como la Ciudad de México, pero con ingresos por debajo de otras ciudades del mundo”, cuestionó Peña Merino, al destacar que se hizo posible gracias a tres aspectos: la voluntad, el trabajo y colaboración conjunta.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, las alcaldías que hacen más uso de este servicio son Iztapalapa, Tlalpan, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón.