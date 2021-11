Rosario Robles acusa falta de empatía para atender demandas feministas

Rosario Robles Berlanga, exjefa de Gobierno del Distrito Federal, criticó que las autoridades capitalinas no abran las puertas para escuchar a las manifestantes enojadas en el Día Contra la Violencia de Género.

"Comprendo a las mujeres policías. Tan lo hago que siendo jefa de Gobierno igualé su salario al de los hombres policías, porque ganaban menos, y abrí una mesa para ver sus casos de acoso sexual y laboral, también le construí sus propias instalaciones porque no tenían”, señaló la también extitular de Sedesol y Sedatu en su cuenta de Twitter, la cual es administrada temporalmente por su hija Mariana Moguel.

Y agregó: "Lo que no comparto es que las enfrenten a las mujeres manifestantes por el #DiaContralaViolenciadeGenero. Me preguntó: ¿por qué no escucharlas? ¿Por qué no apoyarlas, por qué no se les abren las puertas para así apaciguar su ira? ¿Por qué no encabezar sus demandas?"

"Eso es lo que haría una feminista. Lo que demuestra que cuerpo de mujer no garantiza perspectiva de género", acotó.

Claudia Sheinbaum critica participación de "bloque negro" en movilizaciones

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, criticó la participación del "bloque negro" feminista, que incurre en violencia durante las marchas y aseguró que cada vez son más las mujeres que participan de manera pacífica en las manifestaciones.

"Me pregunto, de qué sirven estas manifestaciones violentas, cada vez son menos las personas que participan; y ya cada vez son menos las personas que alientan esto. La pregunta es: ¿Quién está, a quién le sirve esto?", señaló Sheinbaum.

