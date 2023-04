Rubalcava pide elegir en forma “inmediata” candidato aliancista

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, pidió que dentro de la Alianza por México se defina “de manera inmediata” la candidatura de este bloque opositor a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En entrevista con La Razón, Rubalcava confirmó su aspiración para obtener dicha candidatura y advirtió que no aceptará una imposición de grupos políticos.

“No permitiré bajo ninguna circunstancia una imposición, sin duda, porque no es por lo que está luchando la Alianza Va por México. Por lo que está luchando la Alianza Va por México es precisamente por la construcción de una mejor ciudad”, advirtió.

El funcionario negó que exista un acuerdo para que el PAN ponga al candidato en la Ciudad de México y señaló que eso “es un discurso que ha tratado de generar Acción Nacional, pero no fue lo que se acordó en el convenio que se firmó por parte de PRI, PAN y PRD”.

El político priista se pronunció por la realización de un proceso interno “democrático”, que permita designar un candidato “en donde todos estemos de acuerdo y que sea el mejor posicionado y además el más competitivo y al más experimentado”.

En días pasados, las cúpulas del PRI te perfilaron como el candidato de este partido para la Jefatura de Gobierno. ¿Te consideras listo para asumir este reto o lo ves como la rifa del tigre? Yo estoy convencido de que estamos preparados. Soy, de los que aspiran a ser jefe de Gobierno, el que tiene más experiencia. Me ha tocado ser alcalde cuatro veces, un interinato y tres por elección. Sentimos que el proyecto que hemos construido como equipo me perfila a mí como la mejor propuesta para poder encabezar la candidatura.

¿De acuerdo con lo que hemos sabido de la Alianza Va por México, al PAN le tocaría nombrar al candidato en la Ciudad de México. ¿Cómo no siendo panista pasarías esta aduana azul? Bueno, ése es un discurso que ha tratado de generar Acción Nacional, pero eso no fue lo que se acordó en el convenio que se firmó por parte de PRI, PAN y PRD. Lo que acordamos fue que el PAN haría el proceso de registro, pero esto no quiere decir que ellos proponen al candidato. Para nosotros es muy importante que esta línea discursiva que ha manejado un grupo de actores políticos en la ciudad del PAN se corrija, porque no es la ruta por la que vamos.

¿Pedirías que hubiera un proceso interno para definir el candidato? Se tiene que hacer un proceso interno. Creo que todos los aspirantes del PAN, del PRD y del PRI, lo que estamos pidiendo es, pues que se haga un proceso democrático que nos permita designar un candidato en donde todos estemos de acuerdo y que sea el mejor posicionado y además el más competitivo.

¿Cómo transitar hacia allá?, ¿a través de qué método? Yo podría decir que una elección abierta o una encuesta en donde se vaya por tierra y por aire, y con encuestas espejo.

¿Hay algún escenario en el que el PRI se fuera solo? No es lo que estamos buscando, entendemos que Acción Nacional, el PRI y el PRD no pueden ganar la elección solos, necesitamos ir en alianza para triunfar en la elección de la ciudad.

¿Estarías dispuesto a aceptar una candidatura a cargo de elección popular por Morena? Yo soy parte de la alianza. Por supuesto que mi corazón sigue latiendo en la alianza y en el PRI. La relación que tengo con la Jefa de Gobierno va encaminada a trabajar de la mano con ella para que mis ciudadanos tengan los mejores resultados. Se ha dicho mucho que yo pudiera ser candidato por Morena a algún cargo de elección popular. La realidad de las cosas es que están interpretando esta relación de coordinación con la Jefa de Gobierno como algo que todavía no está claro.

¿Urge ya que la Alianza Va por México defina las reglas de un proceso interno para definir al candidato? No solamente las reglas, que definamos al candidato. Para nosotros es muy importante que se pueda definir de manera inmediata ya la candidatura, y sumar esfuerzos para candidaturas exitosas.

¿En la eventualidad de que no seas tú el elegido apoyarás a la persona que quede? Siempre y cuando el candidato electo en la alianza sea el mejor posicionado, el que tenga las mejores propuestas para gobernar y el que la ciudadanía determine que es la mejor opción. No permitiré bajo ninguna circunstancia una imposición, sin duda, porque no es por lo que está luchando la Alianza Va por México.

¿Cuál es el pulso que tienes de la ciudad en términos de intereses de la población?, hay a veces causas o acciones que unifican lo que está queriendo o necesitando la gente. Mira, yo estoy convencido de que esta polarización, y esa división que marcamos después del proceso electoral, es algo que nos está dañando muchísimo como sociedad. Creo que lo principal que requiere hoy la ciudadanía es la unificación social. La Ciudad de México requiere urgentemente de una conciliación. Después, enfocarnos en las principales problemáticas en materia de seguridad, que sin duda yo creo que es un tema muy sensible, lo mismo agua y movilidad. Considero que ésos son los temas ejes en la capital.

¿En caso de que fueras Jefe de Gobierno le darías continuidad a la política de seguridad que se ha estado aplicando? Yo digo que sí. Yo creo que la ruta que lleva el actual secretario de Seguridad Ciudadana es correcta y podríamos adecuar sin duda algunas opciones y opiniones que yo tengo en mente con la finalidad de mejorar las condiciones. Entonces, si partimos de dejar lo que se hace bien y transformar lo que no ha salido bien, pues creo que pudiéramos avanzar.