Rubalcava valora dejar cargo en octubre

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, anunció que valora solicitar licencia al cargo a principios de octubre y reiteró su llamado a las dirigencias de PRI, PAN y PRD a definir el método de selección del candidato a Jefe de Gobierno.

En entrevista colectiva, Rubalcava dijo: “No me quiero adelantar, pero en caso de que no haya respuesta, tendría que valorar tener que renunciar, independientemente de que ya esté definido o no el método. No podemos ver cómo nuestros rivales están caminando las calles y nosotros aquí enfrascados”.

Y agregó: “Entiendo que quieren aventarlo hasta el 5 de noviembre, para nosotros eso es una tragedia”.

Añadió que la dirigencia de su partido, el PRI, le ha planteado la posibilidad de que la fecha se pueda adelantar y que en caso de que no se pueda resolver de manera conjunta con todos los partidos, “estaría el PRI sacando su propuesta y posteriormente empatándola con los demás partidos”.

Mencionó que existe la posibilidad de que haya una elección interna en cada uno de los partidos para posteriormente debatir y tomar definiciones.

El funcionario reiteró que coincide con las alcaldesas de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y de Álvaro Obregón, Lía Limón, respecto a que se organicen debates y que haya votación abierta.

“Lo que he estado pidiendo es que el método sea democrático; no me gustaría que se dé un método de designación porque a muchos aspirantes de la alianza no se les tomaría en cuenta y vamos a fraccionar la alianza”.

Añadió que todos los políticos que han mostrado interés merecen estar en la contienda, por lo que el proceso interno se debe llevar a cabo de manera propositiva y sin descalificaciones.

El alcalde de Cuajimalpa dijo estar seguro de ganar el proceso interno y mencionó que de ser así, sería “muy conciliador”.

Respecto al destape de Omar García Harfuch, Rubalcava expresó que, “aunque suene irrisorio, me da gusto, creo que es un personaje que ha dado buenos resultados”.