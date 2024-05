Salomón Chertorivski acusa que Adrián Chávez se vendió por 15 mdp.

El candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski, exhibió al exportero del América, Adrián Chávez, quien contendería por la alcaldía Xochimilco, ya que supuestamente abandonó su candidatura por 15 millones de pesos que le ofreció Santiago Taboada.

A través de un video que publico en sus redes sociales, el emecista comentó que quienes forman parte de Movimiento Ciudadano son conscientes de las causas y principios, por ello, a quien le interese el dinero, no tiene lugar en la fuerza política.

“Les voy a decir con todas sus letras, el señor Chávez se acercó con nuestro dirigente Alejandro Piña y nos dijo, ´Taboada me está ofreciendo 15 millones de pesos para irme con ellos, si ustedes me dan diez, me quedo´, que se vayan los que están por dinero, nosotros estamos por causas”, expuso.

Chertorivski mencionó que los panistas y priistas están desesperados ante el crecimiento de Movimiento Ciudadano, acusó que durante la campaña no han dejado de comprar a los y las candidatas.

Añadió que el Instituto Electoral de la Ciudad de México debe investigar de dónde sale el dinero en efectivo que paga la oposición para que se bajen las candidaturas.

“Aquellos tres o cuatro que se han ido por corruptos y por dinero, que les acompañe su deshonestidad y desfachatez, porque quien paga para llegar, llega para robar, nosotros estamos por principios”, finalizó.

JVR