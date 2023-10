Sandra Cuevas busca cese de titular de Ceda

La alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, informó que no descansará hasta que la coordinadora de la Central de Abasto (Ceda), Marcela Villegas, sea destituida de su cargo.

Dicha declaración se dio luego de la trifulca suscitada el pasado jueves en las inmediaciones de la Ceda, durante la visita de Cuevas acompañada de sus colaboradores sin permiso previo.

En conferencia de prensa, advirtió: “No voy a descansar hasta que se destituya a la coordinadora de la Central de Abastos junto con su clan, porque es corrupta y una delincuente; ella y su equipo de trabajo que es de vía pública fueron quienes llegaron a querer voltear mi cuatrimoto”.

Sandra Cuevas aseguró que no fueron locatarios quienes provocaron las agresiones y el supuesto robo de motocicletas; sin embargo, les envió un mensaje diciendo que iba a regresar a la Ceda, “con la gran diferencia que yo no me comporto como una porra como lo hace Morena”.

Comentó: “Gente de la Central de Abastos, no se equivocaron, la administradora se topó con pared y no voy a descansar hasta que esta mujer (Marcela Villegas), que es una delincuente, esté en la cárcel”.

Cuevas externó que a Morena le faltan unos meses para gobernar, ya que dijo que la alianza va a administrar la Ciudad de México, por lo que no habrá manera de detener la carpeta de investigación, “aunque ahorita la quieran detener y parar, en unos meses va a estar vigente”.

Respecto a la trifulca que se suscitó un día después, el 3 de octubre en la alcaldía Gustavo. A. Madero, apuntó que fue por parte de servidores públicos de Morena: “Un encargado de vía pública empezó a agredir, golpearon de manera brutal a dos de mis compañeros”.