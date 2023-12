Sandra Cuevas buscará conformar nueva organización; en enero lo anunciará

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, informó en conferencia de prensa que el 22 de enero del 2024 definirá su futuro político rumbo a las próximas elecciones.

Cuevas aseguró que ha recibido propuestas de todos los partidos y que presentará una organización política, con miras a convertirse en una institución en 2025.

Sandra Cuevas puntualizó que no ha tomado una decisión final de en qué partido y desde qué lugar del servicio público continuar su carrera.

“El 8 de enero voy a representar mi segundo informe de gobierno, el 15 de enero haré la presentación de mi organización política con miras y esfuerzo para convertirse en un partido político en el 2025.

“El 22 de enero, les daré a conocer mi definición política rumbo a las elecciones de 2024, he recibido la invitación de distintos partidos, más bien, todos los partidos políticos, para poder seguir dentro de la vida pública, no he tomado una decisión final, quiero seguir escuchando a la gente, no quiero que me tachen de traidora, no quiero fallarme, a mi familia y a todos ustedes”, señaló.

Sandra Cuevas reiteró su postura de no sumarse a Morena, a pesar de que también la han buscado, dijo que también se ha reunido con Dante Delgado, donde también recibió ofrecimiento para buscar un cargo por Movimiento Ciudadano y que en PRI, PAN y PRD también la han contactado para una posible reelección.

“Me han ofrecido diputación federal poderme reelegir acompañar en el gobierno de la Ciudad de México pero es una decisión difícil, si vamos a continuar pero después de que se haya y después de haber hecho la presentación de mi organización política, vamos a medirnos.

"He tenido reuniones con todos los dirigentes de todos los partidos políticos, todos son todos, respecto a Morena, no, no me iría a Morena, es el único partido con el que no trabajaría”, indicó.

Sobre la decisión del alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, quien es cercano a ella, afirmó no compartir sus definiciones, pero sostuvo que se mantendrá respetuosa de su determinación.

"Él es el y yo soy yo", no comparto sus definiciones y colores políticos pero los respeto, yo respeto las definiciones del alcalde Adrián Rubalcava pero yo soy yo, tengo otra ruta, otro programa y otra forma de hacer política”, expuso.

