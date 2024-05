Santiago Taboada se compromete a rescatar el campo y recuperar la seguridad en Tláhuac

Vecinas y vecinos de Tláhuac agradecieron la presencia de Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La CDMX”, quienes le expresaron su apoyo para que el cambio llegue a esta zona de la ciudad, ya que están cansados del mal gobierno que tiene sumida a esta alcaldía en la inseguridad, falta de servicios públicos de calidad, entre los que lamentablemente también está el desabasto de agua.

Gracias por ese valor, porque yo sé que hubo muchas presiones… Hoy estamos reunidos aquí en Tláhuac porque todos coincidimos en que la alcaldía no está bien. Todos con quienes me he reunido, a quienes he saludado, con quienes he caminado en Tláhuac, me han dicho una cosa: hace muchos años en Tláhuac se dejó la seguridad, se dejó a las familias, se dejó al campo, prácticamente en Tláhuac son años y años de abandono , destacó.

Taboada se reúne con vecinos de Tláhuac.

Al recorrer en tractor la comunidad de San Andrés Mixquic, Santiago Taboada sostuvo su compromiso con el campo: “no vamos a volverles a regatear un solo apoyo, les vamos a dar los tractores que nos piden, las plantas de tratamiento y potabilizadoras. Antes en Mixquic se podía tomar el agua que venía de la llave, el agua de las zonas que tenían productivas, los canales en el agua y hoy vemos con mucha pena las condiciones en las que están”.

Hay una deuda histórica con el campo de Tláhuac, porque ustedes y van y en la central de abasto no les dan una atención, ni un precio suficiente para sus productos, por eso queremos rescatar el campo .

Caminando por San Nicolás Tetelco, acompañado de vecinas y vecinos, así como por integrantes de Antorcha Campesina, apuntó: “necesitamos despertar de esta pesadilla que se llama Morena, esta pesadilla que ha generado que muchas y muchos de ustedes no hayan podido avanzar, que sus hijos no tengan una mejor escuela, que ustedes no tengan acceso a medicinas, que el transporte público sea un desastre… Queremos que no sea una tragedia ese transporte público… En mi gobierno no se nos va a caer el Metro, le vamos a dar mantenimiento”.

Al pedalear en bicicleta por San Juan Ixtayopan, Taboada constató de primera mano las necesidades de las y los chilangos de esta alcaldía que lo único que quieren es mejorar su calidad de vida. “Como piensan que está lejos, dicen que no lo vamos a caminar y que no vamos a venir aquí a conocer sus problemas. Se equivocaron”.

Voy a recuperar Tláhuac, voy a recuperar su campo, voy a recuperar la seguridad… aquí estamos para cambiar, para mejorar, para que regresemos la seguridad. Me lo decían, después de las 10 de la noche ya la gente no puede salir porque te dicen: aguas, porque no te vayan a saltar o no te vayan a balear ,

Ante miles de vecinas y vecinos, el abanderado del PAN, PRI y PRD aseguró que quedan solo 29 días para sacar el mal gobierno de esta demarcación, el cual ya lleva 27 años sin buenos resultados, tal es el caso del vital líquido. “No hay agua en Tláhuac, prácticamente lo que dije en el debate, la muestra que tomé en el debate y que le enseñé a la candidata de Morena, era agua de una de las casas de Tláhuac, eso no se merece Tláhuac, por eso necesitamos rescatarla”.

El candidato reiteró que desde la Jefatura de Gobierno no solo no va a quitar los programas sociales, sino que los va a mejorar y aumentar, tales como Médico en tu casa, medicinas gratuitas, salarial rosa chilango, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, entre otros.

Son mentirosos, porque a todos ustedes, hace seis años, les dijeron que primero los pobres y lo que hicieron en esta ciudad fue hacer a la gente más pobre y los únicos que se beneficiaron fueron los hijos del presidente .

Al encuentro con vecinos y vecinos de diferentes puntos de Tláhuac, en el cual se sumaron ex miembros de Morena a la coalición “Va X La CDMX”, también estuvieron presentes Karen Yáñez, candidata de la coalición a la alcaldía; además e candidatas y candidatos a diputaciones locales y federales, así como integrantes de Grupo Tetelco, Frente Cívico Nacional, Marea Rosa y CNC.