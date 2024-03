Santiago Taboada recibe liderazgos de Iztapalapa que abandonan Morena

Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va por la Ciudad de México” dio la bienvenida a ocho liderazgos de Iztapalapa, que abandonaron Morena.

Bienvenidos... aquí estamos sumando... porque, ¿saben algo? Que el cambio viene; así que vamos a cambiar esos chalecos guindas por la playera del cambio...La suma de hoy... es el mensaje de que este proyecto está sumando, de que este proyecto le va a dar lo mejor a la ciudad , aseveró.

El candidato aseguró a los miles de asistentes al evento, que Morena ha lucrado con la necesidad de la gente a lo largo de sus más de 27 años de malos gobierno.

"Hoy en Iztapalapa, en la sierra en donde nunca pensaron que el cambio empezaba...vamos a cambiar la Ciudad de México; porque que son muchos años que la gente de Iztapalapa no ha tenido seguridad, no ha tenido agua...porque claramente han lucrado con la necesidad de los que menos tienen... y eso no es justo. Si queremos hablar de atender a quien menos tienen. Hay que empezar a hablar, precisamente de regresarles lo que les quitaron", destacó.

El abanderado del PAN, PRI y PRD aseguró que no es un invento el desabasto de agua, como el gobierno de la ciudad y su candidata pretenden hacer creer a la gente y destacó que durante los casi 10 años de gobierno de su contrincante, en Iztapalapa, no ha podido resolverlo, lo que demuestra su incapacidad para atender los asuntos que aquejan a la ciudadanía.

DMGS