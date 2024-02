Santiago Taboada responde a acusaciones sobre uso de crisis del agua como bandera política

El candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, emitió en sus redes sociales un mensaje en respuesta a las declaraciones emitidas la mañana de este martes 20 de febrero sobre el uso de la crisis del agua como “bandera política”.

“Esta mañana el presidente López Obrador se refirió a mí de manera directa, es el colmo que en lugar de asumir su responsabilidad porque nunca como jefe de Gobierno le importó ni hizo ninguna obra al respecto para asegurar que en el futuro los capitalinos tuviéramos agua”.

El presidente @lopezobrador_, en plena crisis del agua, decidió hoy meterse a la elección de la #CDMX debido a la debacle de su candidata y se refirió a mi de manera directa.

Hágase responsable del desastre que usted y su grupo político han causado en la ciudad. #YaSeVan pic.twitter.com/ndeynE41Am — Santiago Taboada (@STaboadaMx) February 21, 2024

Agregó que ahora están preocupados por el costo electoral de sus malas decisiones y dijo que el presidente hoy decidió “meterse a la jornada electoral porque ya se dio cuenta de la debacle de su candidata en la Ciudad de México, la sociedad ya se dio cuenta de que ustedes que llevan 20 años gobernando la CDMX nos están dejando sin agua”.

Asimismo dijo que la sequía y la falta de agua no se resolverán con lo que se diga en la mañanera y puntualizó´que si de verdad no hay crisis de agua no hubiesen sido necesarias las opciones que se barajaron para abastecer a la capital del país del vital líquido, ni se habría instalado la mesa para solucionar la problemática.

Sentenció que seguirá informando a los capitalinos de la falta de agua y como está diciendo la verdad no quitará el dedo del renglón, pues en muchas colonias ya hay falta de agua y las pipas no se dan abasto. Finalizó diciendo que en 10 días comenzará la campaña y presentará soluciones, “porque esas sí las hay”.

Lo dicho por el presidente



Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la Ciudad de México vaya a padecer una crisis por agua en los siguientes meses, y aseguró que Santiago Taboada, candidato de oposición, utiliza como bandera política este asunto.

“Están instalando el problema de la sequía en el imaginario colectivo: ‘va a faltar el agua qué barbaridad. Nos vamos a quedar sin agua en la ciudad’. Lo tiene de bandera el candidato de aquí del bloque conservador, falta de agua, pero son los votos”, advirtió AMLO.