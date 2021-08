Explosión en Avenida Coyoacán: Santiago Taboada supervisa rescate en edificio de la colonia Acacias

Ante la explosión por acumulación de gas en un domicilio ubicado en Av. Coyoacán, colonia Acacias, fueron evacuados los habitantes del edificio afectado así como de las viviendas colindantes para evitar riesgos por instrucción del alcalde Santiago Taboada, quien acudió a la zona para supervisar el trabajo de los elementos policiacos del Equipo de Proximidad Blindar BJ, Protección Civil y paramédicos con tres unidades médicas de la demarcación para controlar la emergencia.

Pudimos ingresar al lugar, junto con el Heroico Cuerpo de Bomberos, precisamente en este preliminar que tiene que ver con la acumulación de gas LP en un departamento del 3er nivel, que es lo que provoca la explosión en esa torre. Se hará el dictamen estructural del edificio y nos comprometimos con los vecinos, tanto la jefa de gobierno como la alcaldía y la secretaría de protección civil, que se van a revisar los aledaños; se hizo una primera revisión, solo hay daños materiales en los colindantes, pero va a permanecer aquí un equipo permanente de la alcaldía y de la secretaría de protección civil de la Ciudad de México Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez

Estaremos dando seguimiento a la situación de las vecinas y los vecinos del edificio de Av. Coyoacan 1909, donde se registró una explosión. Revisaremos edificios aledaños, y si fuera el caso, se brindará apoyo a quienes no puedan regresar a sus casas. pic.twitter.com/xqDVmEDgh2 — Santiago Taboada (@STaboadaMx) August 16, 2021

Reporte de lesionados

Debido a la explosión en el edificio compuesto por 63 departamentos, se reportaron al inicio 22 lesionados, de los cuales seis requirieron traslado a hospitales, uno de estos de gravedad. Por ello, el alcalde ofreció a los vecinos acompañamiento y apoyo para resguardar su seguridad y sus pertenencias.

Hasta el momento, las autoridades de la Ciudad de México han informado que lamentablemente una persona falleció por este incidente.

Desafortunadamente falleció una persona afectada por la explosión de hoy en Av. Coyoacán. Envío mis condolencias a sus familiares y amigos. QEPD — Santiago Taboada (@STaboadaMx) August 16, 2021

Nosotros vamos a revisar todos los departamentos colindantes, junto con Bomberos, las instalaciones de gas, para que derivado de la explosión no haya tenido algún otra instalación que se haya movido. Los colindantes aún sin riesgo visible, para que no se ingrese hasta que no se haga la revisión pertinente. Aquí estamos con Protección Civil, no nos vamos a ir, vamos a revisar departamento por departamento si es necesario Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez

Personal de Participación Ciudadana y de Protección Civil de la Alcaldía Benito Juárez se encuentran haciendo el levantamiento general de afectaciones y daños

Evalúan daños a inmuebles

En este sentido, personal de Participación Ciudadana y de Protección Civil de la Alcaldía Benito Juárez se encuentran haciendo el levantamiento general de afectaciones y daños del edificio que sufrió una explosión, así como de las viviendas aledañas.

Hoy particularmente, que es el día más complicado, la alcaldía va a darles una noche en un hotel aledaño para quienes no tengan un familiar donde puedan resguardarse esta noche, nos vamos a hacer cargo nosotros Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez

Afectados podrán sacar sus pertenencias cuando sea seguro

Asimismo, el director de Protección Civil de la demarcación, Ángel Luna, informó a los vecinos del edificio afectado que una vez que se garantice que no existe riesgo, podrán entrar de dos en dos, acompañados por un elemento de protección civil, para que puedan sacar sus pertenencias prioritarias; posteriormente el inmueble quedará resguardado hasta que no se tenga el dictamen de un DRO y peritos que determinen si es habitable o no para su reingreso.

La zona que fue acordonada para evitar riesgos, por lo que la Alcaldía Benito Juárez pide a la población no acercarse para que el personal pueda continuar con las labores de remoción de escombros.

En esta emergencia, el personal de la Alcaldía Benito Juárez se encuentra trabajando de manera coordinada con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Bomberos, Protección Civil de la Ciudad de México, ERUM, Cruz Roja y Guardia Nacional.

