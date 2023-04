Saturados, albergues migrantes en la CDMX

A pesar de que el éxodo migrante fue disuelto este jueves por el Instituto Nacional de Migración (INM) al hacerles entrega de Formas Múltiples, muchos extranjeros comenzaron a moverse hacia la Ciudad de México desde Chiapas, en su recorrido rumbo a la frontera norte del país.

De acuerdo al chat “Viacrucis” que fue creado para la caravana, los migrantes comenzaron a moverse hacia las centrales camioneras más cercanas en Arriaga y Tuxtla Gutiérrez, para buscar un pasaje barato que los acerque a la capital del país.

Los costos oscilan entre los 500 hasta mil pesos, que pagan quienes tienen la posibilidad y el interés de seguir avanzando por su cuenta; otros más ya comenzaron a tomar el tren, con el riesgo que implica, para tratar de acercarse a los municipios aledaños a la Ciudad de México.

Ante la próxima llegada de decenas de personas, los albergues de la capital se encuentran con poco o nulo espacio para recibir migrantes. En el albergue Cafemin, de la alcaldía Gustavo A. Madero, tienen capacidad para cien personas y al momento atienden a 200, además, que muchas más se encuentran a las afueras en espera de un lugar, de acuerdo a Valeria Peña, voluntaria del lugar.

Siempre estamos rebasados, pero no te puedo mentir, ya que no estamos preparados para recibir a más gente. Pero tenemos que responder a la emergencia

Gabriela Hernández, Directora del albergue Tochan

En el albergue Tochan, de la alcaldía Álvaro Obregón, tienen espacio para 94 personas, 44 para camas y 50 en colchonetas, pero al momento ya tienen ocupadas 35 espacios. De esta manera, sólo podrían recibir a 59 personas adicionales, aunque consideran que llegarán más de lo que pueden recibir.

En entrevista con La Razón, Gabriela Hernández, directora del lugar, afirmó que nunca están preparados para la llegada masiva de extranjeros, ya que no hay condiciones para ello; sin embargo, aclaró que deben hacerle frente a la emergencia.

“Cuando llegaron en masa los haitianos nadie nos preguntó; sin embargo, recibimos a 109; en octubre de 2022 nadie me preguntó, pero le dimos albergue a cien. Siempre estamos rebasados, pero no te puedo mentir, ya que no estamos preparados para recibir a más gente. Pero tenemos que responder a la emergencia”, explicó.

Mientras que en Casa Fuentes —a un costado del Metro Observatorio—, tienen una capacidad para 35 personas, pero están atendiendo a 97, y en casos de emergencia han ingresado hasta 117 personas.

“Habilitamos la cochera, la sala y la sala de usos múltiples con colchonetas. Nosotros sólo recibimos apoyo de donaciones y lo que hacemos es vender ropa u otras cosas para poder sostenernos, ya que nadie nos apoya económicamente”, indicó Beatriz Fuentes, directora del albergue.

Destacó que la Ciudad de México ya se volvió un cuello de botella, ya que es “histórica” la migración que se ha dado a partir de 2018, además que los procesos de regularización cada vez son más tardados, lo que afecta directamente a las personas que buscan un trámite.

La responsable del albergue mencionó que se han visto en la necesidad de salir a las calles a trasladar a migrantes, sobre todo a mujeres y menores, ya que no pueden quedarse a dormir en la intemperie.

El espacio que instaló recientemente el Gobierno capitalino en la alcaldía Tláhuac tiene ya el 60 por ciento de su capacidad ocupada, pues de mil personas que puede albergar, hasta el momento se registran hay 600, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Social.

Con este nuevo panorama los migrantes se enfrentan a seguir buscando un lugar para dormir y los albergues, capacidad para recibirlos.