Secretario de Seguridad de Aguascalientes permanecerá interno en el Reclusorio Norte

El secretario de Seguridad de Aguascalientes, Porfirio Sánchez Mendoza, permanecerá interno en el Reclusorio Norte, tras reservarse su derecho a declarar por los señalamientos de tortura, abuso de autoridad y falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad.

La audiencia inicial, presidida por Marcos Vargas Solano, juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, comenzó a las 11:00 de la mañana, donde el funcionario solicitó la duplicidad del término constitucional de 72 a 144 horas para ofrecer pruebas a su favor, por lo que permanecerá interno hasta el 8 de febrero, para reanudar la audiencia.

Desde el 2016 había una investigación en su contra, a partir de una notificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la petición de una víctima que aseguró haber sido torturada por el funcionario, tras ser detenida al salir de un gimnasio en la Ciudad de México.

Hechos por los que se le acusa a Sánchez Mendoza no pertenecen a un mismo episodio: Flores Femat

En entrevista con La Razón, el secretario de Gobierno de Aguascalientes, Juan Manuel Flores Femat, detalló que, de acuerdo con la información recibida por los dos abogados a cargo del caso, los hechos por los que se le acusa a Sánchez Mendoza no pertenecen a un mismo episodio.

De hecho era una averiguación previa que tiene diferentes momentos, como que se dejó de actuar y se reactivó recientemente. Es un expediente bastante extenso Juan Manuel Flores Femat, secretario de Gobierno de Aguascalientes

Flores Femat dijo que no estaban enterados del caso debido a que la averiguación “estaba considerada como en reserva y el secretario no tuvo conocimiento de su continuidad y, mucho menos, que había llegado a un juzgado federal. Él siempre ha estado acompañado de funcionarios federales, de procuración de justicia, había todas las facilidades para que se hubiera presentado. Entonces eso no lo conocíamos hasta ayer por la noche”.

El secretario de Gobierno aclaró que Sánchez Mendoza no ha sido destituido de su cargo y que, incluso, podrá reincorporarse a su cargo, aunque esto dependerá del rumbo que tome la investigación y los resultados que se obtengan.

“Por lo pronto, lo esperamos. Estaría en su cargo, no ha sido relevado de su cargo, no hay una causal legal para hacerlo, entonces él estaría en posibilidad total de regresar a sus funciones… Estaría el cargo a su disposición para que él decida, él podría decidir si no regresa al cargo o, bien, continuar y dialogar con el gobernador, que es lo más conveniente con el gobernador”, señaló.

Sánchez Mendoza se reservó su derecho a declarar y solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas para ofrecer pruebas a su favor, por lo que su situación se resolverá el próximo 8 de febrero. No obstante, el funcionario permanecerá interno en el mencionado centro penitenciario.

lemm/oat