Seduvi acelera proceso para Certificado de Uso de Suelo a negocios de CDMX

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Carlos Ulloa, anunció que los establecimientos mercantiles de la Ciudad de México con cinco años en funciones, ya no tendrán que entregar boletas de impuesto predial y derechos de suministro de agua para tramitar el Certificado de Uso del Suelo por Reconocimiento de Actividad (CUSRA).

Cabe señalar que esta reforma permitirá a los establecimientos obtener de forma ágil y simplificada su CUSR, en relación con las actividades que han desarrollado por más de cinco años; elemento que permitirá cumplir con el requisito que deben cubrir para actualizar su documentación y acreditar ante las autoridades de la Ciudad y las alcaldías su funcionamiento, de acuerdo a la legislación urbana y de Establecimientos Mercantiles.

La modificación al Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal será publicada el martes 21 de marzo en la Gaceta Oficial de la urbe; cabe señalar que como parte de eficientar la atención a los negocios que suman cinco años de operaciones ininterrumpidas mediante licencia sanitaria, licencia ambiental única, licencia o manifestación de construcción, aviso de terminación de obra, autorización de uso y ocupación, licencias de funcionamiento, escrituras, o cualquier documento válido por la dependencia, se abrirá una ventanilla única.

Nos reunimos con representantes de industria restaurantera; de Canirac y @Armando_ZunigaS , Presidente de @Coparmex_CDMX, para informar de la publicación de nueva Reforma al Art. 15Bis del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano para simplificación administrativa@Claudiashein pic.twitter.com/bGgxIFDDfu — Carlos Ulloa (@Carlos_UlloaP) March 21, 2023

¿Sabías qué con el Certificado Digital de Uso del Suelo por Reconocimiento de Actividad se facilitan los trámites públicos o privados, así como los apoyos sociales a los micro o pequeños comercios, servicios e industrias? #ReactivaciónEconómica https://t.co/H9xDRGZzN3 pic.twitter.com/NNKRnmReK8 — Seduvi CDMX (@seduviCDMX) March 21, 2023

Además de los documentos mencionados, se solicitará un reporte fotográfico a color con al menos cinco imágenes del interior y tres del exterior del establecimiento, en las condiciones actuales; así como cualquier otro elemento de prueba. La Seduvi podrá investigar las fotografías, con el fin de corroborar la actividad referida por el solicitante.

Es importante destacar que el Certificado de Uso del Suelo por Reconocimiento de Actividad no se considera inherente al inmueble, no es transferible y la titularidad corresponde a la persona que lo requirió para ser ejercido en el negocio señalado, y no dará origen a la acreditación de derechos adquiridos.

Esta medida busca evitar actos de discrecionalidad, corrupción o extorsión de los que pudieran ser objeto los establecimientos mercantiles.

